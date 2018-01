Polityk PO chciał złożyć widzom TVP życzenia. Ogórek wkroczyła i zrobiła show

Europoseł PO chciał złożyć noworoczne życzenia, ale Magdalena Ogórek postanowiła zabłysnąć. • Fot. screen z tvp.info

uroparlamentarzysta Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfled w noworocznym programie w TVP Info chciał złożyć widzom życzenia noworoczne. Jednak prowadząca program gwiazda prawicy Magdalena Ogórek postanowiła, że tak łatwo nie będzie. Zaczęło się od "donosów" na Polskę.W każdym sylwestrowo-noworocznym programie pojawiają się życzenia na nowy rok. Podobnie miało być w TVP Info w programie "O co chodzi", który prowadzi gwiazda prawicy, była kandydatka w wyborach na prezydenta Polski z ramienia SLD Magdalena Ogórek. Jednak gdy europoseł PO Adam Szejnfeld , który był gościem noworocznego wydania chciał złożyć telewidzom życzenia, prowadząca postanowiła przypuścić atak.Europoseł życzył "życzliwości, jaką przeżywamy na Boże Narodzenie" na co Magdalena Ogórek zapytała, czy chodzi także o sposób odnoszenia się działaczy PO do dziennikarzy Telewizji Polskiej. – Rozumiem, że nie będziecie też pisać już donosów na Polskę do Brukseli i nie będziecie nazywać nikogo faszystą kto wyjdzie 11 listopada zamanifestować swój patriotyzm na ulicę – mówiła Ogórek. Poruszyła także kwestię przegranej Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych i za wszelką cenę udowadniała, że w przeciwieństwie do czasów rządów koalicji PO-PSL, od dwóch lat, Polacy zauważają realną zmianę w swoich portfelach i "gospodarstwach domowych". Oczywiście na lepsze.Jak nietrudno przewidzieć, radości prawej strony mediów społecznościowych nie ma końca. "Orka" – to najczęściej przewijające się słowo w komentarzach. To tak w ramach zmian w nowym roku.