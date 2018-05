"Tego nie zobaczycie w TVP". PO w nowym spocie obnaża brzydką twarz PiS, więc media Kurskiego odmówiły emisji

TVP odmówiła PO emisji spotu promującego "Marsz Wolności". • Fot. kadr ze spotu"Marszu Wolności"

O godzinie 10:00 w Biurze Krajowym PO (ul. Wiejska 12a, piętro IV) odbędzie się konferencja prasowa @mswitczak i @JanGrabiec. Temat: TVP odmawia emisji spotu PO z zaproszeniem na #MarszWolności 12

maja. — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 9 maja 2018

Spot PO promujący "Marsz Wolności".

zecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zapowiedział złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i Rady Mediów Narodowych. Wszystko w związku z tym, że TVP odmówiła emisji spotu PO, który zachęca do udziału w "Marszu Wolności". Wydarzenie odbędzie się 12 maja o godz. 13.00 w Warszawie. Mariusz Witczak z PO stwierdził, że telewizja publiczna służy tylko Prawu i Sprawiedliwości.składa skargę na Telewizję Polską do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do Rady Mediów Narodowych w związku z odmową publikacji spotu informującego o "Marszu Wolności – zadeklarował Jan Grabiec. Dodaje, że partia chciała odpłatnie, przez agencję reklamową opublikować spot zgodnie z cennikiem. Odmowa jest zdanie PO przejawem cenzury politycznej i dyskryminacji opozycji.Samna pewno nie przedstawia partiiw korzystnym świetle. Widzimy na nim najbardziej kompromitujące wypowiedzi prezesa PiS i byłej premier Beaty Szydło. " Te pieniądze się im po prostu należały !" – Szydło broni nagród dla ministrów. " Jesteście kanaliami !" – Kaczyński oskarża opozycję o "zamordowanie" swojego brata. "I ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny , bo czuje się zagrożony" – przekonuje prezes PiS o "fatalnej tradycji zdrady narodowe".