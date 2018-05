"Mega wielkie zaskoczenie. Była świetna". Duże emocje w finałowym odcinku programu "Agent Gwiazdy"

Finał 3. edycji "Agenta Gwiazdy". Kto został zwycięzcą? • Fot. Screen/Facebook/Agent Gwiazdy

iadomo już, kto był agentem w wiosennej edycji programu TVN. Według niektórych była to najlepsza edycja, bo wszystkie znaki wskazywały na kogoś innego. "Najlepszy agent w historii, nie dziwię się, że nikt się nie domyślał, to świetna aktorka! " – piszą internauci. Brawa zbiera też zwycięzca programu. Niektórzy piszą, że był z niego "zawodnik idealny". Od początku prawidłowo obstawiał agenta.Agentem okazała sięa. Aktorka, która – jak się wielu widzom wydawało – bardziej pomagała niż przeszkadzała i widać było jak bardzo zależy jej na wykonywaniu zadań. Tym większe zbiera teraz gratulacje. "Najlepszy AGENT z pośród wszystkich Edycji. Genialna Aktorka i kolejna przeprowadzka z TVP do TVN" – pisze jeden z internautów."Świetny agent, rewelecyjna aktorka. Brawo. Gratulacje. Była chyba najlepszym agentem ze wszystkich edycji" – komentują inni na fanpage'u programu.Wielu widzów pisze o zaskoczeniu, inni, że ją obstawiali. Tym bardziej po wizycie w programie Kuby Wojewódzkiego.Ale jeszcze fanów "Agenta Gwiazdy" pisze o tym, że obstawiali aktora, który w każdym odcinku rzucał innym kłody pod nogi i wydawał się idealnym kandydatem na agenta.Agentem jednak nie był, za to wygrał program. Fani piszą, że bardzo zasłużenie. "Zdecydowanie najlepszy uczestnik tej edycji, grał najlepiej od samego początku do końca" – piszą.