"A ja jestem zadowolony". Były ambasador RP w Moskwie idzie pod prąd i tak ocenia szczyt Putin-Trump

Stanisław Ciosek, były ambasador RP w Moskwie, jest zadowolony ze szczytu Putin-Trump.

Spotkanie Trump-Putin pokazuje, jak bardzo Polska potrzebuje mocnego oparcia w silnej UE. PiS robi wszystko, byśmy byli osamotnieni. Taka polityka, to krótkowzroczność i skrajna głupota. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 16, 2018

Helsinki potwierdziły: Trump jest przywódcą słabym, nieprzewidywalnym i niedouczonym – budowanie strategii politycznych na współpracy z nim jest błędem kardynalnym. Dramat Polski w tym, że dla PiSu Trump to opcja jedyna - piszę dla @gazetapl_newshttps://t.co/Gf9t6v3JaW — Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) July 17, 2018

Trump wprost przyznał, że bardziej wierzy Putinowi, niż amerykańskiemu wywiadowi. Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś takiego od prezydenta USA. To jest niewyobrażalne, ale się dzieje. — Bartosz Węglarczyk (@bweglarczyk) July 16, 2018

ie milkną echa spotkania na szczycie Donalda Trumpa i Władimira Putina. W USA rozlegają się głosy o zdradzie i konieczności impeachmentu. "Trump okazał się słaby, Putin dostał to, co chciał" – słychać komentarze w Polsce. Kłamstwa, lizusostwo – wiele zarzutów pada pod adresem prezydenta USA. – A mnie Trump nie zaskoczył – mówi nam Stanisław Ciosek, były ambasador RP w Moskwie.Ja jestem zadowolony.Nawet gdyby nie do końca temu wierzyć, wolę słowa o odprężeniu, współpracy, kooperacji, a nie o konfrontacji, prężenia muskułów i straszenia jednej strony przez drugą. Tym razem była mowa o współpracy. Ostatnio gdziekolwiek byłem zaczepiany, pytano mnie, nawet w sklepie, na ulicy: Panie Ambasadorze, czy będzie wojna?A teraz widać, że tej wojny przywódcy obu stron konfliktu nie chcą. Dlatego u mnie nastąpił pewien rodzaj ulgi. Wiem, że nie jestem w mainstreamie, jeśli chodzi o moje poglądy.Nie. On to mówi już od dawna. Jeśli chodzi o jego stosunek do Rosji on nic nowego nie powiedział. Mówił o tym od dawna i można się było tego spodziewać. Jestem zadowolony, że tak straszliwie obaj z Putinem się nie dziobali.Największym wydarzeniem było to, że tam się nic nie wydarzyło. Zaczęto tylko mówić o współpracy. Ostatnio mówiliśmy tylko i wyłącznie językiem konfrontacyjnym, sposobiliśmy się do boju. Po raz pierwszy prezydenci mówią, że chcą współpracować. Jakby zdejmowali napięcie.Jednak publiczność zgromadzona na sali bije brawo i krzyczy: Wojna! Jest żądanie szerszej publiczności: Lejcie się nadal. To absurd! I to mnie zdumiało. Że aktorzy nie korespondują z elitami na widowni, które są rozgrzane, chcą, żeby się bili. To one siedzą, buczą i tupią nogami czyniąc z polityki mecz bokserski! Ja jestem zwolennikiem współpracy. Takie są wnioski ze straszliwych konfliktów, w których giną ludzie.Faktycznie tego podczas konferencji prasowej nie było. Pierwszy o Krymie wspomniał Putin i trochę się zdziwiłem, że Trump nie podniósł tego tematu.Myślę, że mogli o tym rozmawiać między sobą, może wtedy tupano nogami. Myśmy widzieli tylko konferencję prasową, nie wiedzieliśmy przebiegu negocjacji. Ze swoich doświadczeń wiem, że to co się mówi na zakończenie rozmów i wobec świata, często odbiega od rzeczywistego przebiegu negocjacji.Myślę, że Trump tak się Putinowi nie dawał. Nie wierzę w to. Sprawa Ukrainy na pewno była przez Amerykanów stawiana jeśli nie na ostrzu noża, to przynajmniej jako rzeczywisty problem.Trump jest teraz w procesie zagryzania przez własną opinię publiczną i część mediów. To jest oczywiste, że tak to zostało przyjęte. Choć nawet jestem zdumiony, że i tak mało go gryzą.Tak. Ale myślałem, że reakcja będzie jeszcze ostrzejsza, że zdradził interesy USA. On jednak chce porozumienia z Rosją. Nie będzie naszego spokojnego otoczenia na Ukrainie, w Europie, jeśli będzie trwał konflikt między USA a Rosją. Dwa uzbrojone po zęby mocarstwa nie wróżą nic dobrego.Byłem zdziwiony jego nieco wycofaną postawą. Tak bym ją określił. Ewidentnie w tej części teatralnej, którą była konferencja, pewniej zachowywał się Putin i był bardziej wyluzowany. Lepiej byłoby, żeby było po równo.Z tym przehandlowaniem to bzdura. Nie dajmy się przehandlować, to nie jest średniowiecze. Ale kwestionowanie przywództwa Trumpa może być fatalne. Ja bym chciał mieć sojusznika mocnego, takiego, że jak będzie potrzeba, będziemy razem konie kraść. A nie, żeby w razie co okazało się, że on nie potrafi tego zrobić. Życzyłbym sobie równie silnego przywódcy w Ameryce jak mają Rosjanie.Putin rządzi twardą ręką i skutecznie. Niekwestionowane jest jego przywództwo wewnątrz kraju, a przywództwo Trumpa tak. I tym jestem trochę jestem przestraszony. Prezydent, który najgorzej się wypowiada o służbach swojego kraju, to źle świadczy o tym państwie. To, że bardziej wierzy Putinowi niż swoim służbom to choroba tego państwa.Gwarancją naszego bezpieczeństwa jest sojusz z USA, co gorąco popieram, ale chciałoby się, żeby to był sojusz z solidnym państwem, a ono dziś jest rozdygotane.Gdybym był prezydentem USA to bym jak najcieplej z Rosjanami rozmawiał. Ale utrzymałbym wojska, żeby były elementem odstraszania, a nie elementem militarnym.A gdybym był carem Rosji zaproponowałbym jeszcze jedno referendum w sprawie Krymu. Powiedziałbym: „Niech będzie pod kontrolą NATO, ONZ, każdy kto chce niech przyjedzie”.Jestem święcie przekonany rezultatu.Daj Boże, żeby to wyszło. Żeby zwyciężyli aktorzy, których widzieliśmy w Helsinkach, a nie publiczność, która ku mojemu największemu zdumieniu, tak się rozwścieczyła. Z wrogiem też można rozmawiać.Stanisław Ciosek – polski polityk komunistyczny i dyplomata. Ambasadorem w Moskwie został jeszcze w czasach PRL , w 1989 roku. Po rozpadzie ZSRR nadal był przedstawicielem dyplomatycznym RP w Rosji – do 1996 roku. Był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. międzynarodowych i polityki wschodniej.