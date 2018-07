Odważne wyznanie wnuczki Leszka Millera. Zdradziła prawdę o swojej orientacji seksualnej

Monika Miller opowiedziała o swojej orientacji seksualnej. • fot. Instagram/Monica Miller Officla

Bartosz Świderski

nuczka znanego polityka niedawno oświadczyła na Instagramie, że się nudzi. I nie ma co się dziwić, w końcu trwają wakacje. Poprosiła więc fanów o zadawanie pytań. W końcu padło to o orientację seksualną. Odpowiedź była szczera, bez owijania w bawełnę.Jeden z użytkowników zapytał: "jesteś heteroseksualna?". Monika odpowiedziała: "Oj chyba nie, raczej bi". Jakiś czas temu miała partnera, z którym nawet bywała na mieście. Pokazała nawet wspólne zdjęcia w wannie. Jednak najwyraźniej związek to już przeszłość.Monika Miller słynie z kontrowersji na Instagramie. Szeroko komentowane są choćby jej liczne, barwne tatuaże, które sama nazywa dziełami sztuki. Podzieliła się też z internautami odważnym wyznaniem, że wpadła w bulimię Dorota Wellman w "Dzień dobry TVN" zapytała ją, jaki wzór tatuaży zaproponowałaby Magdalenie Ogórek . "Może jakiś wzór związany z warzywami?" - zasugerowała Monika. Dorota Wellman dopowiedziała swoje, że najlepsza byłaby mizeria.