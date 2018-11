Mazurek nie wytrzymała po rozprawie Wałęsa-Kaczyński. Wystrzeliła serię tweetów

Beata Mazurek stwierdziła, że sposób prowadzenia rozprawy w procesie Kaczyńskiego przeciwko Wałęsie był żenujący . • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

eata Mazurek napisała o "żenującym" sposobie prowadzenia procesu Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Jej zdaniem sąd nie reagował na "inwektywy" byłego prezydenta. Rzeczniczka PiS-u już po rozprawie opublikowała na Twitterze serię wpisów, w których atakowała byłego prezydenta."Wielu Polaków mogło zobaczyć w jaki żenujący sposób sąd w Gdańsku prowadził proces o ochronę dóbr osobistych Jarosława Kaczyńskiego. Brak rakcji sądu na kolejne inwektywy Wałęsy, każe postawić pytanie o obiektywizm tego procesu" – skomentowała rzeczniczka PiS.Przywołała także słowa Oriany Fallaci, która przeprowadziła wywiad z Wałęsą w czasach pierwszej "Solidarności", i nie miała o nim dobrej opinii.Mazurek twierdziła też, że to z winy Lecha Wałęsy nie doszło do ugody, a strona Jarosława Kaczyńskiego poszła na znaczne ustępstwa.– Znamy się z powodem, byłem prezydentem i znam sposób podejmowania takich decyzji. Żadnej decyzji Lech Kaczyński nie podjął decyzji bez konsultacji z Jarosławem – tak Lech Wałęsa mówił o lądowaniu TU-154M w Smoleńsku. I było to sprzeczne z tym, co twierdził wcześniej w sądzie Jarosław Kaczyński – Załoga, gdy są jakieś problemy, zawsze zwraca się z pytaniem do prezydenta. Dlatego na bazie znajomości tych ludzi i na bazie znajomości procedur, jestem przekonany, że tak było – dodał Wałęsa.Były prezydent mówił też o – jego zdaniem – nagranej ostatniej rozmowie braci, do której miało dojść przed katastrofą smoleńską. W posiadaniu tego nagrania mają być amerykańskie służby.W czwartek gorąco było już przed salą sądową. Kaczyński z Wałęsą weszli w ostry spór, w którym dominowały dawne wzajemne urazy."Po co ja pana brałem" – powiedział były prezydent do lidera PiS. Ten nie pozostał mu dłużny. Śmiał się też, patrząc na koszulkę Wałęsy z napisem "Konstytucja". Domagał się interwencji policji , gdy mężczyzna, który stał obok Lecha Wałęsy zwrócił się do niego słowami "Panie Jarku".Przypomnijmy, że były prezydent napisał w 2016 r. w mediach społecznościowych, iż największą odpowiedzialność za katastrofę smoleńską ponosi Kaczyński . Po tych słowach lider PiS wytoczył Wałęsie proces za naruszenie dóbr osobistych.