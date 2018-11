Stokłosa come back. PiS zawiera koalicję z bohaterem afery korupcyjnej

W 2013 r. Henryk Stokłosa został skazany na 8 lat więzienia, ale wciąż jest obecny w lokalnej polityce. W powiecie pilskim właśnie zawarł koalicję z PiS-em. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

SESJA RADY POWIATU W PILE VI kadencji i wybór władz: Eligiusz Komarowski starostą pilskim na kolejną kadencję.... Opublikowany przez Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe w Pile Piątek, 23 listopada 2018

Były senator Henryk Stokłosa został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności za korumpowanie urzędników resortu finansów. Po roku wyrok uchylono i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Jarosław Kaczyński prezes PiS Bo pan Stokłosa jakieś zakłady sobie wybudował i kompletnie nie liczył się z ludźmi. Jak przyjechali dziennikarze, to ich uwięził. Tak to w Polsce było. My z taką Polską kończymy. Z ludźmi trzeba się liczyć.

"Miejsce Stokłosów jest za kratkami" – grzmiał w 2006 r. Zbigniew Ziobro. Dziś okazuje się, że miejsce byłego senatora skazanego za korupcję jest... u boku PiS. Wyrok 8 lat więzienia został bowiem uchylony, a zatem w świetle prawa polityk jest niewinny. Afer, jakie się za nim ciągną jednak zliczyć nie sposób. I mimo to Prawo i Sprawiedliwość właśnie zawarło z nim koalicję.Jak przyznaje " Głos Wielkopolski ", sytuacja właściwie była patowa. W pilskiej radzie powiatu głosy ułożyły się tak, że nie bardzo było jak i z czego stworzyć koalicję. 11 mandatów zdobyło Porozumienie Samorządowe Henryka Stokłosy, łącznie z samym byłym senatorem, 9 miejsc w radzie uzyskała Koalicja Obywatelska, 4 radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, a Polskie Stronnictwo Ludowe ma jeden mandat.Teoretycznie KO mogłaby się dogadać z PiS-em, tak stało się choćby w Bytomiu . Jednak szef wielkopolskiej Platformy Rafał Grupiński pogroził pilskim radnym, że jeśli pójdą na współpracę z PiS-em, to mogą się pożegnać z partyjnymi legitymacjami. Sojusz ze Stokłosą tym bardziej dla PO nie wchodził w grę.A dla PiS-u – owszem. Pewnie jak zawierali koalicję, to się nie cieszyli, ale jednak umowa została podpisana. – Uwzględniając wszystkie za i przeciw zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym to był najlepszy wariant – wyjaśnił " Głosowi Wielkopolskiemu " pilski poseł PiS Marcin Porzucek.Słowom posła PiS trudno się dziwić. W wyniku koalicyjnego porozumienia, jego żona, Magdalena Zgiep-Porzucek została wiceprzewodniczącą pilskiej rady powiatu. To samo stanowisko przypadło samemu Henrykowi Stokłosie. Henryk Stokłosa w 2013 r. został skazany na 8 lat więzienia 600 tys. złotych grzywny . Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał go winnym korumpowania urzędników Ministerstwa Finansów.Wyrok zapadł po wieloletnim procesie. Stokłosa w 2007 r. został zatrzymany w Niemczech na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Za kratami przesiedział rok. W 2008 r. uchylono mu tymczasowy areszt, stosując 3 mln zł poręczenia i zakaz opuszczania kraju.Wydawało się, że wyrok 8 lat więzienia kończy sprawę, ale nie – w 2014 r. Sąd Apelacyjny orzeczenie uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. A że to rozpatrywanie trwa i trwa, Stokłosa w świetle prawa pozostaje niewinny.Sprawa wielomilionowych umorzeń podatkowych, które miały być załatwiane za łapówki wręczane urzędnikom resortu finansów, to nie wszystko. Stokłosa był sądzony także m.in. za więzienie i bicie swoich pracowników, wyłudzanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz utrudnianie pracy policjantom badającym sprawę domniemanego zatruwania środowiska naturalnego.Ta sprawa wraca raz po raz. Co dziś wydaje się groteskowe, jeszcze w tej kampanii samorządowej podczas wizyty w Trzciance Jarosław Kaczyński grzmiał, że nie można pozwolić na to, co robi Henryk Stokłosa. Prezes PiS przyznał, że gdy przejeżdżał przez gminę Kaczory w powiecie pilskim, to natknął się na smród nie do wytrzymania Tymczasem właśnie w w miejscowości Śmiłowo w gminie Kaczory Henryk Stokłosa ma zakład utylizacji odpadów zwierzęcych.Zakład utylizacji odpadów rolno-hodowlanych w Śmiłowie, do tego liczne przetwórnie przemysłu rolno-spożywczego, lokalne media oraz sieci handlowe – to wszystko składa się na majątek Henryka Stokłosy, który w powiecie pilskim daje pracę tysiącom osób. W tym zaś, można podejrzewać, tkwi tajemnica jego wyborczych sukcesów.W czasach PRL Stokłosa należał do PZPR. Z partii został wykluczony w czasie stanu wojennego. W 1989 r. po raz pierwszy wystartował w wyborach do Senatu i zdobył mandat jako jedyny kandydat spoza "Solidarności" . Mówiło się, że zawdzięczał to kosztownej kampanii z rozdawaniem piwa i kiełbasy na wiecach. Miał z czego ją finansować – jeszcze do niedawna był jednym z najbogatszych Polaków.Wybory do Senatu wygrywał nieprzerwanie do 2005 r., do czasu wybuchu afery korupcyjnej z jego udziałem. Za czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości dowodzono, że Stokłosa jest przestępcą gospodarczym numer jeden, a minister Zbigniew Ziobro przekonywał, że miejsce byłego senatora jest za kratami.Potem jeszcze raz Stokłosie udało się wrócić na Wiejską – w 2011 wygrał wybory uzupełniające do Senatu. Gdy składał przysięgę, senatorowie PiS demonstracyjnie opuścili salę. Dziś w PiS nikt nie protestuje. Smród z gminy Kaczory i smród z afer przy Nowogrodzkiej już nie przeszkadza.