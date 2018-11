Najpierw mówił o Rumunii, potem zamilkł. Zachowanie Terleckiego wprawiło w osłupienie

Dziwne zachowanie wicemarszałka Sejmu. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

S

Pytania o byłego szefa KNF i prezesa NBP, a Terlecki o Rumunii.https://t.co/tokTocuPuu pic.twitter.com/guSDxZ5ZeP — tvn24 (@tvn24) 27 listopada 2018

ejmowi korespondenci próbowali zapytać wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o zatrzymanie przez CBA byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Jednak polityk PiS nie był skory do odpowiadania na pytania. A przynajmniej nie na takie pytania. Ni stąd, ni zowąd zaczął mówić za to o... współpracy polsko-rumuńskiej.Dziennikarze próbowali uzyskać krótki komentarz polityka PiS na temat działań CBA i szykowanych zarzutów korupcyjnych dla byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Jednak przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości nie zamierzał podjąć tematu dnia i miał zupełnie inną wizję swojej wtorkowej obecności w mediach.– Współpraca polsko-rumuńska jest jednym z priorytetów naszej polityki zagranicznej. Właśnie o tym rozmawiamy na tej konferencji – powiedział zaskoczonym dziennikarzom Terlecki. – Powtarzam państwu, że rozmawiamy o współpracy wojskowej i politycznej z naszymi przyjaciółmi i partnerami rumuńskimi – powtórzył polityk PiS.Reporterzy nie dawali za wygraną, jednak wicemarszałek ominął ich i w milczeniu przeszedł do sąsiedniej części budynku Sejmu.We wtorek, w parlamencie odbywa się konferencja zatytułowana "Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie", którą Terlecki objął honorowym patronatem.To nie pierwszy raz, kiedy Ryszard Terlecki w wymowny sposób unika odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Podobnie było choćby w przypadku pytań o pracę w Banku Światowym dla syna ministra Mariusza Kamińskiego. źródło: tvn24.pl