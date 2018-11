Jest nowy przekaz dnia w sprawie Mosbacher. "Intencja ambasador była inna"

Czy w PiS po liście Mosbacher wykuł się przekaz dnia? • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

List ambasador USA @USAmbPoland w sprawie materiału @SUPERWIZJER_TVN do premiera Morawieckiego (właściwie to Moraweickiego), z osobistym dopiskiem. Kopia przekazana także do prezydenta. Publikujemy całą treść. @RMF24pl pic.twitter.com/i0v526394c — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 27 listopada 2018

ie tylko prawicowi publicyści załamują ręce nad tym, o czym ma świadczyć sposób napisania listu do premiera Morawieckiego przez ambasador Mosbacher. Dominują opinie, że w ten sposób Amerykanie pokazali nam miejsce w szeregu. Jednak Prawo i Sprawiedliwość stara się stworzyć inną narrację na ten temat. O wiele bardziej uległą niż na początku.– Intencja pani ambasador była inna. Pani Mosbacher podkreśliła jak ważna jest wolność prasy i ostrzegła przed próbą ograniczenia jej w Polsce. Wyjaśniliśmy pani ambasador, że takiej wolności mediów jak w Polsce, to nie ma w całej Europie – powiedział poseł PiS Andrzej Melak w rozmowie ze związanym z PiS portalem wPolityce.pl.– Ambasador podkreśliła, że wszędzie na świecie głos prasy jest różny i nie można zamykać ani prześladować dziennikarzy – dodał polityk znany z oryginalnych opinii na temat katastrofy smoleńskiej W podobnym tonie do niego wypowiedziała się Małgorzata Wypych. – Słowa ambasador Mosbacher odebrałam zupełnie inaczej, niż część posłów opozycji. Pani ambasador podkreśliła jak duże znaczenie ma wolność mediów. Zgodziliśmy się co do tego – oceniła posłanka.– Pani ambasador była ciekawa, czy jest w ogóle procedowany jakiś projekt, który ograniczałby wolność prasy w Polsce, usłyszała, że nie jest, po czym odetchnęła z ulgą – dodała parlamentarzystka PiS. Pełną treść listu Goergette Mosbacher do Mateusza Morawieckiego ujawniło RMF FM. W piśmie roi się od błędów, na przykład w nazwiskach Morawieckiego i Joachima Brudzińskiego Pełne tłumaczenie listu Mosbacher można przeczytać tutaj . "To zdumiewające, że osoby publiczne atakują dziennikarzy wypełniających zadania niezależnych mediów w żywej, polskiej demokracji" – napisała ambasador USA.Słowa te dotyczyły prokuratorskich działań wobec pracowników TVN, którzy prowadzili dziennikarskie śledztwo w sprawie środowisk neonazistowskich w Polsce. Jak wcześniej ujawnił prawicowy tygodnik "Do Rzeczy", ambasador Mosbacher w liście do premiera Morawieckiego stwierdziła, że USA nie będą tolerować krytyki pod adresem dziennikarzy TVN, wypowiadanej przez polskich polityków.źródło: wPolityce.pl