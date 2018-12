Brejza ma niewygodne pytania do Macierewicza. Sprawa jest już w sądzie

Krzysztof Brejza skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na Podkomisję Smoleńską. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

rzysztof Brejza, etatowy tropiciel nieprawidłowości w finansach "dobrej zmiany", tym razem wziął na cel podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza. Polityk PO twierdzi, że były szef MON zatajał aktywność podkomisji. Poseł Brejza sprawę skierował do sądu."Sprawę zatajania informacji o aktywności podkomisji smoleńskiej przez A. Macierewicza skierowałem dziś do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 'Niewygodne' pytania m. in. o liczbę posiedzeń podkomisji, jej koszty i zlecone opinie/ekspertyzy" – napisał Brejza na Twitterze.Jak czytamy w piśmie Brejzy, złożył on skargę na bezczynność Przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi o udostępnienie informacji publicznej i zarzuca mu naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Brejza pokazał skan pisma z 15 listopada, w którym pytał Macierewicza o to, ile razy zbierała się podkomisja na posiedzeniach od 1 stycznia 2018 r. Zadał też pytania o jej ewentualne zlecenia wykonania opinii i ekspertyz, koszty wynagrodzeń członków podkomisji i pozostałych wydatków związanych z pracą podkomisji.Przypomnijmy, że działalność ukochanego dziecka Macierewicza, czyli podkomisji smoleńskiej nosiła znamiona kompromitacji. Zauważyły to nawet "Sieci" , tygodnik braci Karnowskich bliski PiS, który wypuścił wcześniej serię artykułów pióra Marka Pyzy, podważających oficjalną wersję przyczyny katastrofy smoleńskiej.Podkomisja kilkukrotnie zmieniała wersję o liczbie rzekomych wybuchów na pokładzie prezydenckiego tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Nie doszło także do publikacji obiecanego wcześniej raportu końcowego komisji. Przedstawiono jedynie raport techniczny , w którym powtórzono wcześniejsze, nie podparte żadnymi dowodami tezy.Macierewicz "ujawnił", że miejscem podłożenia ładunku wybuchowego w Tu-154 M miałaby być Samara w Rosji i miało do tego dojść... pół roku przed katastrofą.