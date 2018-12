Autor "depisizacji" wypunktował Dudę. Prezydent odciął się w swoim stylu

Prof. Marcin Matczak skomentował dziwne zachowanie prezydenta Dudy w ostatnich dniach. Głowa państwa najpierw podpisała nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, a następnie zaatakowała sędziów i prof. Małgorzatę Gersdorf. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

rof. Marcin Matczak krytycznie odniósł się do dziwnego zachowania prezydenta w ostatnich dniach. Andrzej Duda najpierw podpisał nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym, która de facto cofa kluczową reformę PiS i przywraca usuniętych sędziów SN oraz pierwszą prezes Małgorzatę Gersdorf do pracy, a następnie... Zaledwie dzień później zaatakował sędziów i prof. Gersdorf. Andrzej Duda skrytykował sędziów, którzy wrócili do sędziowskich funkcji , nie czekając na ustawy. Mimo że orzeczenie TSUE, a potem ostateczny wyrok , nakazywały sędziom SN właśnie taki krok.I właśnie do tego zachowania prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się prof. Matczak. "Prezydent oskarża, Prezydent atakuje, Prezydent zarzuca, Prezydent poucza. Choć robi dokładnie to, co zarzuca innym i o co innych oskarża, a więc łamie Konstytucję. A za moment przy choince, w orędziu wigilijnym, będzie nawoływał do wzajemnego szacunku" – napisał Matczak na Twitterze.Andrzej Duda znany jest ostatnio z nerwowych reakcji na Twitterze. Wdawał się w polemiki z dziennikarzami Dominiką Wielowieyską czy Kamilem Sikorą Tym razem znów nie wytrzymał i postanowił, kontrując zarzuty Matczaka, krótko skomentować nie swoje zachowanie, a głośną dyskusję Matczaka z blogerem Piotrem Wielguckim, szerzej znanym jako Matka Kurka sprzed... prawie dwóch miesięcy.Do dość żenującej potyczki słownej Matczaka z blogerem Piotrem Wielguckim , znanym jako Matka Kurka i określanym przez niektórych jako troll prawicy, doszło we wrześniu. Zaczęło się od reakcji prof. Matczaka na to, jak Wielgucki obrażał Wojciecha Sadurskiego. Matczak nazwał Wielguckiego chamem i prostakiem, Matka Kurka odpowiedział "A ja bym się na ciebie nawet nie wysrał, ani tobą nie podtarł".Prof. Matczak stwierdził jeszcze: "Kiedyś mówiłeś, że twoja córka idzie na prawo do Wrocławia, prawda? Wyślę ten twój defekacyjny tekst moim kolegom z Wydziału i poproszę, żeby go omówili na zajęciach w Jej grupie jako przykład mowy nienawiści. Zobaczymy, jak będziesz piszczał, jak wróci do domu".Przypomnijmy, że prof. Matczak zaproponował swego czasu tzw. prawną depisizację . Ujawnił w rozmowie z dziennikarzem naTemat Tomaszem Ławnickim, że nieformalny zespół prawników przygotowuje zmiany, który mają przywrócić "właściwy" stan prawny po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zostanie odsunięte od władzy.