Zdumiewająca szczerość polityka PiS ws. Smoleńska. Tak ocenił działania swojej partii

zw. religia smoleńska długo napędzała obecną partię rządzącą w czasach, gdy jeszcze była w opozycji. Jednak od jakiegoś czasu trwa odwrót od wykorzystywania tragedii pod Smoleńskiem do bieżącej polityki. I chyba po raz pierwszy tak szczerze wypowiedział się na ten temat ważny polityk PiS.Marszałek Senatu Stanisław Karczewski bez ogródek ocenił działania PiS w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Odpowiedział na pytanie Roberta Mazurka o to, czego nowego dowiedział się o katastrofie.– Jeżeli powiem panu, że niczego nie dowiedziałem się więcej, to to będzie zgodne z prawdą – wyznał z zaskakującą szczerością.Mazurek zwrócił jeszcze uwagę, że do Polski wciąż nie wrócił wrak prezydenckiego tupolewa, a podkomisja smoleńska się – jak to określił – zdematerializowała i nadal nie przedstawiła raportu. – Komisja pracuje i spokojnie czekajmy na wynik badań – odpowiedział dziennikarzowi Karczewski.Dodajmy, że w poniedziałek nastąpił zwrot w prawicowych mediach w kwestii Smoleńska . Tygodnik "Sieci", który jeszcze niedawno nie zostawiał suchej nitki na podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza , opublikował nową porcję zaskakujących doniesień.Medium braci Karnowskich poinformowało, że angielscy specjaliści z Forensic Explosives Laboratory (FEL), podległego brytyjskiemu ministerstwu obrony, potwierdzili obecność materiałów wybuchów – w tym trotylu – na wraku Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku.źródło: RMF FM