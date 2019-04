Jeden szczegół, który może unieważnić egzaminy. To dopiero będzie chaos

To czy uda się przeprowadzić egzaminy bez zakłóceń, nie jest jedynym problemem MEN. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

gzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasistów nie będą odwołane z powodu strajku nauczycieli, ale odwołań od niech może być już sporo. Chociażby dlatego, że zarówno nauczyciele, jak i rodzice mają dużo wątpliwości, co do rozwiązań wprowadzanych naprędce przez rząd. W naTemat wyjaśniamy, co wzbudza zastrzeżenia i jak wygląda procedura, jeśli ktoś zdecyduje się podważyć ważność egzaminu.W komisji egzaminacyjnej i nadzorującej może zasiadać "każda osoba z ulicy". O takie opinie dziś nietrudno. Precyzując – chodzi o każdą osobę, która posiada kwalifikacje pedagogiczne. Rozporządzenie, które na to pozwala, a które podpisała minister Anna Zalewska , wzbudza wiele emocji.– Ze strony ministerstwa, które przygotowało to rozporządzenie, był to krok lekkomyślny. Jeśli osoby, które mają przystąpić do pracy w komisjach egzaminacyjnych, nie spełniają standardów pracy, może być to podstawa do tego, aby podważyć egzaminy. Zwracał na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich – mówi w rozmowie z nami Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji "Przestrzeń dla edukacji".Rodzice uczniów, którzy piszą egzaminy w szkołach strajkujących , pod okiem osób, które w szkole nigdy nie pracowały, mogą obawiać się także, że nie spełniono warunku "równych szans". Są bowiem takie placówki, w których protestu nie ma, co oznacza, że komisje powoływane były zgodnie z wcześniejszymi przepisami.– To, czy egzaminy zostaną przeprowadzone prawidłowo, nie powinno jednak spoczywać na barkach rodziców. Martwić powinno się ministerstwo, skoro wypuściło taki bubel prawny. Ministerstwo powinno zadbać o standardy egzaminacyjne – dodaje Iga Kazimierczyk.Obecność przypadkowych ludzi podczas egzaminów, jak zaznacza ZNP, jest złamaniem procedury. Zarząd związku o wycofanie się z tych zmian apelował podczas negocjacji ze stroną rządową . Przed wprowadzeniem rozporządzenia osoba, która zasiada w komisji, musiała być zatrudniona w szkole, a co za tym idzie posiadać aktualne badania lekarskie i zaświadczenie o niekaralności."Procedura" może być tu jednak słowem kluczem, a raczej wytrychem dla niezadowolonych z wyników egzaminów. Procedury, zgodnie z którymi egzaminy muszą być przeprowadzone, nie należą do najłatwiejszych – przekonują nauczyciele, z którymi rozmawiamy. Członkowie niektórych zespołów werbowani są na ostatnią chwilę, więc czasu na zapoznanie się z zasadami jest niewiele. Łatwo więc o błąd.– Przeprowadzenie egzaminu zgodnie z przepisami jest bardzo skomplikowana. Matematyka, część humanistyczna, czy część językowa, każdy przedmiot wygląda inaczej – mówi jedna z protestujących nauczycielek.Z kolei inny nauczyciel zastanawia się, czy członkowie komisji powołani ad hoc będą wiedzieli jak właściwie się zachować . – Trzeba wiedzieć co zrobić np. gdy uczeń ma jakieś problem. Po to właśnie odbywają się szkolenia, jedno czy dwudniowe, gdzie procedury są pokazywane i ćwiczone, aby wszystko poszło sprawnie – komentuje.– Jeśli uczeń poczuje się źle, to trzeba to odnotować w protokole. Praca w komisji to jest duży stres. Zawsze może się coś wydarzyć. Mamy przecież np. dzieci cukrzyków. Myślę, że rodzice będą nam podważali te procedury – dodaje nauczycielka z Gdańska.Ponieważ egzaminy przeprowadzane będą w atmosferze niepewności i wątpliwości, co do ich zgodności z przepisami, w przypadku gdy wyniki nie będą satysfakcjonujące, rodzicowi łatwo będzie egzamin zaskarżyć. Będzie miał do tego podstawę. W trakcie egzaminu nic nie może zakłócać spokoju dzieci. Co jeszcze może spowodować, że Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zasypane będą odwołaniami? Kwestie organizacyjne gwarantujące właściwy przebieg egzaminu. W najnowszym rozporządzeniu złagodzono także przepisy, które mówiły, że jeśli pod nadzorem dwuosobowego zespołu nadzorującego przebywa więcej niż 25 dzieci, zespół ten zwiększa się o jedną osobę na każde dwadzieścioro uczniów.– Dziś jest to dwadzieścia pięć osób. Co oznacza, że więcej dzieci może być pod opieką mniejszej liczby osób – podkreśla Dorota Michalak z Zarządu Głównego ZNP.Resort chciał się w ten sposób zabezpieczyć przed skutkami protestu, czyli brakiem chętnych do zasiadania w komisjach. Wiele szkół radzi sobie z tym problemem w inny sposób. Zamiast w kilku salach lekcyjnych, w niektórych szkołach egzaminy będą pisane na dużych salach np. gimnastycznych.– W takich salach może się pojawić problem z odsłuchem języka obcego. Przecież tam jest pogłos, ledwo cokolwiek słyszmy podczas apeli, a co dopiero jeśli mowa o egzaminie – podsumowuje nauczycielka z Olsztyna.Zastrzeżeń nie brakuje. W konsekwencji nie brakować może również niezadowolonych ze sposobu przeprowadzenia egzaminu. Wystarczy jedno odwołanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, aby powtórka zmagań czekała wszystkich.– Od decyzji komisji zależy, czy egzamin zostanie przeprowadzony powtórnie dla wszystkich uczniów w Polsce, czy dla konkretnych szkół, ale powtórny egzamin mogą też napisać tylko wybrani uczniowie – wylicza Dorota Michalak z ZNP.Rodzic może złożyć zastrzeżenia co do tego, czy egzamin został przeprowadzony zgodnie z procedurami i czy odbył się on w sprzyjających okolicznościach. Naruszenie przepisów proceduralnych, które mogło wpłynąć na możliwości dziecka, może być powodem odwołania.– Te zastrzeżenia rodzic zgłasza do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komisja rozpatruje to w pierwszej instancji. Gdyby była potrzeba, to jest jeszcze druga instancja, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Te komisje wydają rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie w drugiej instancji jest ostateczne – podkreśla Michalak.Dodatkowego terminu egzaminu - oprócz pierwszego w kwietniu i drugiego w czerwcu - w harmonogramie wyznaczonego nie ma. O tym, że nie ma możliwości, aby to zmienić przekonywał na antenie TVP Info Marcin Smolik , dyrektor CKE. Dotyczy to także tych uczniów, którzy z powodu strajku nie będą mieli szans, aby podejść do egzaminu w kwietniu.– My do przeprowadzenia egzaminów jesteśmy przygotowani, okręgowe komisje są przygotowane, arkusze wydrukowane i do szkół trafią – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Według Marcina Smolika, nie istnieje inna możliwość, jak zorganizowanie egzaminów gimnazjalnych od najbliższej środy do piątku, a egzaminów ósmoklasistów - od poniedziałku do środy – mówił.