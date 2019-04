Wielki Piątek, a nad Wisłą... musieliśmy pracować. Oto dowód, że Zachód bywa bardziej "kościelny" niż Polska

Polacy w Wielki Piątek muszą iść do pracy. W wielu krajach UE jest to dzień wolny. • Fot. Tomasz Fritz/Agencja Gazeta

W

W wielu krajach Europy Wielki PIątek jest dniem wolnym od pracy. • Ilustracja: naTemat

Polsce Wielki Piątek jest normalnym dniem pracy, a kto chce się lepiej przygotować do świąt lub wcześniej wyjechać do rodziny, musi brać urlop. Tymczasem w wielu krajach Europy jest to dzień wolny. W Polsce był pomysł, by ten stan rzeczy zmienić, ale projekt utknął w sejmowej zamrażarce. Wielki Piątek jest w Polsce traktowany jak normalny dzień pracy. Podobnie zresztą jak Wigilia, w którą mamy wolne tylko wtedy, gdy przypada akurat na sobotę lub niedzielę. Był plan, żeby to zmienić, projekt ustawy został złożony przez klub PSL na początku grudnia 2018 roku. Trafił jednak do sejmowej zamrażarki i chyba o nim zapomniano.Warto w tym momencie spojrzeć na powyższą mapę i zobaczyć, w których krajach – zbudowanej na tradycjach chrześcijańskich Europy – wierni muszą pracować w Wielki Piątek. Z tych największych są to przede wszystkim Francja i... Włochy. Natomiast wolne jest większości krajów skandynawskich, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii a także na Słowacji oraz w Bułgarii.Wolne mają też mieszkańcy większości z 26 kantonów w Szwajcarii , za wyjątkiem Wallis i Ticino. Do niedawna z Wielkiego PIątku mogli też się cieszyć wierni w Austrii, ale obejmowało to tylko wyznawców części kościołów ewangelickich. Przepisy te to zakwestionowane przez sąd i uznane za sprzeczne z przepisami Unii Europejskiej o równym traktowaniu.Posłowie prawicy bardzo chętnie wygłaszają tezy o chrześcijańskich fundamentach, na których zbudowano Polskę. Ba, często też pojawiają się hasła o upadku wiary na Zachodzie Europy. Tym bardziej dziwi fakt, że projekt PSL od pół roku mrozi się w Kancelarii Sejmu, a Polacy wciąż nie mogą świętować tak, jak Niemcy, Holendrzy czy Szwedzi Zwraca też uwagę jeden szczegół. Za wyjątkiem Hiszpanii czy Portugalii, większość krajów, gdzie świętuje się Wielki Piątek nie jest krajami katolickimi. Zarówno w Niemczech czy krajach skandynawskich przeważają protestanci, a w Bułgarii niemal 80 proc. wiernych należy do Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego.