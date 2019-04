Bieniuk w TVN wyjaśnił całą sytuację. Udzielił pierwszego wywiadu po oskarżeniach o gwałt

Były sportowiec udzielił wywiadu dla programu "Dzień Dobry TVN". • Fot. dziendobry.tvn.pl

arosław Bieniuk udzielił pierwszego wywiadu w telewizji po tym, jak młoda kobieta z Sopotu oskarżyła go o brutalny gwałt. Były piłkarz wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji.– Nie będę ukrywał, że jest to drugi taki traumatyczny tydzień w moim życiu. Dla mnie i oczywiście dla moich najbliższych, dla mojej rodziny – powiedział Bieniuk w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".Wyjaśnił, że pierwszy raz w życiu był na policyjnym komisariacie. – Nigdy nie byłem osobą karaną, nawet notowaną, więc to ciężkie chwile, po których jakoś tam staram się pozbierać – skomentował.Zapytany przez dziennikarza o to, w jaki sposób próbował wytłumaczyć całą sytuacją swoim dzieciom, odpowiedział: – Tutaj na szczęście była rodzina i ona stanęła na wysokości zadania. Dzieci mnie znają, więc oczywiście zdawały sobie sprawę z tego, że to jest nieprawda i tata zaraz wróci – podkreślił.– Zgłosiłem się sam na policję. Tak chyba się robi w przypadku, kiedy człowiek jest niewinny i nie ma nic do ukrycia – zaznaczył. Zapewnił też, że od początku chciał tę sprawę wyjaśnić.– Niestety zostałem zatrzymany na 48 godzin, ale myślę, że to pozwoliło na to, żeby wyjaśnić tę sytuację na tyle, że wróciłam po prostu po tych dwóch dniach do domu i prokuratura nie postawiła mi tego najcięższego zarzutu – powiedział, nawiązując do oskarżenia o gwałt Były sportowiec odniósł się także do drugiego z zarzutów, który dotyczył kwestii udostępniania przez niego substancji psychoaktywnych. – Oczywiście nie przyznałem się do winy. W tej kwestii wyjaśniłem całą sytuację – oznajmił Bieniuk.Dziennikarz zapytał byłego piłkarza o znajomość z oskarżycielką Sylwią Sz. Bieniuk przyznał, że znali się z Trójmiasta. – Tym bardziej nie spodziewałem się czegoś takiego – dodał. Ze względu na trwające śledztwo, Bieniuk nie udzielił odpowiedzi na pytanie o to, co dokładnie wydarzyło się z nocy z 12 na 13 kwietnia.– Chyba każdy, kto mnie zna, wie, że nie jestem osobą agresywną i brutalną. Ten obraz rzeczywiście jest koszmarny – skomentował wypowiedzi mediów dot. jego oskarżenia. Były piłkarz dodał, że w obecnej chwili nie jest w stanie skupić się na pracy, dlatego poprosił zarząd klubu Lechii Gdańsk o urlop.29-letnia Sylwia Sz. oskarżyła Jarosława Bieniuka o brutalną napaść seksualną w Sopocie . Po wpłaceniu kaucji mężczyzna opuścił areszt w środę 17 kwietnia. Zaprzeczył wszystkim oskarżeniom źródło: DDTVN