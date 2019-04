Gliński jednym zdaniem zmiażdżył reformy Zalewskiej. Żal, że Holecka nie dopytała

Wicepremier Piotr Gliński w TVP narzekał na brak reform w szkolnictwie. • Fot. scren ze strony tvp.info

ytanie Danuty Holeckiej dotyczyło oświatowego okrągłego stołu, jaki w piątek obradował na Stadionie Narodowym m.in. z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło czy minister edukacji Anny Zalewskiej, ale bez udziału związków, które dotąd prowadziły strajk. Wicepremier Piotr Gliński pokusił się przy tym o ocenę ostatnich lat w systemie edukacji. Jest ona cierpka.Opozycja, nauczyciele oraz wielu rodziców zmiany wprowadzone przez Annę Zalewską często nazywają nie reformą, lecz deformą. Likwidacja gimnazjów kumulacja roczników zdających do szkoły średniej – długo można by wymieniać kontrowersje wokół zmian, jakie wprowadziła minister Zalewska.W nocnym głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności Zjednoczona Prawica Annę Zalewską wybroniła. Wśród posłów PiS znalazł się jeden odważny, który zagłosował za odwołaniem szefowej MEN . Jednak - jak można zrozumieć z wypowiedzi wicepremiera Piotra Glińskiego - w PiS jest więcej osób negatywnie oceniających reformy Anny Zalewskiej.– Dogadanie się jest możliwe, musi być możliwe, bo jest problem. Od wielu, wielu lat nie ma poważnej reformy polskiego systemu oświaty. Wszyscy, którzy są związani z tym systemem, przede wszystkim dzieci, rodzice i nauczyciele zasługują na to, żeby tę kwestię rozwiązać – wypalił prof. Gliński. Następnie mówił, że potrzebna jest dobra wola ze wszystkich stron do współpracy, aby dokonać zmian w systemie oświaty i pozytywnie oceniał decyzję związków zawodowych o zawieszeniu strajku.Prowadząca rozmowę Danuta Holecka mimo uszu puściła uwagę prof. Glińskiego o tym, że od dawna nie było "poważnej reformy polskiego systemu oświaty". Wolała wicepremiera dopytywać o postawę polityków PO i Nowoczesnej, którzy nie zdecydowali się na udział w okrągłym stole.Co nie znaczy, że opozycji na tych obradach nie było – był choćby Janusz Korwin-Mikke. Polityk zdradził swój pomysł na zmiany w oświacie . Wśród nich było między innymi "wyrzucenie na zbity pysk" złych nauczycieli i dopuszczenie do bankructwa tych placówek, które strajkują lub nie mają dobrych wyników w nauczaniu oraz likwidacja państwowych szkół.źródło: tvp.pl