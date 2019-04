Połajanki i obcięta pensja. Ciąg sprawy kierowcy Brudzińskiego, który przekroczył prędkość

Kierowca Joachima Brudzińskiego za znaczne przekroczenie prędkości trafił na dywanik u szefa SOP i stracił część wynagordzenia. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

N

a pouczeniu się nie skończyło, darowizna przekazana przez ministra także nie pomogła. Kierowca Joachima Brudzińskiego jednak poniósł karę za przekroczenie o 48 km/h dozwolonej prędkości. Funkcjonariusz trafił na dywanik do szefa i stracił część wynagrodzenia.Pamiętacie, jak to w marcu policjanci zatrzymali do kontroli auto, które przekroczyło o 48 km/h dozwoloną prędkość? W samochodzie jechał szef MSWiA Joachim Brudziński, więc policjanci podobno oniemieli zobaczywszy ministra wychodzącego z samochodu. Ale skoro już zatrzymali pojazd, to coś z tym fantem musieli zrobić, więc pouczyli kierowcę i puścili wolno.Po fali nieprzychylnych komentarzy Brudziński sam "wymierzył sobie mandat" i wpłacił 500 zł darowizny na rzecz Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych "Nadzieja". Okazuje się jednak, że to wcale nie koniec sprawy. W myśl zasady "co się odwlecze, to nie uciecze" kierowcę też spotkała kara.Jak podaje TVN24, przeciwko funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa zostało wszczęte postępowanie przez komendanta SOP . Jego wynikiem była rozmowa dyscyplinująca, oficjalne pouczenie i obniżenie uposażenia kierowcy. Dużo jednak nie straci, mowa jest o 1 proc. pensji, a kara ma trwać przez zaledwie 1 miesiąc.źródło: TVN24