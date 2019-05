Nowe BMW serii 3 prawdopodobnie jest najlepsze w historii modelu. A na dodatek boi się go pół Polski

Z

awsze byłem fanem BMW serii 3 - o ile oczywiście można mówić o byciu fanem, jeśli nigdy żadnej nie posiadałem na własność. Niemniej jednak "trójki" od zawsze przecież były wystarczająco duże, żeby przewieźć w komfortowych warunkach cztery osoby, a jednocześnie na tyle małe, żeby być zwinne na wymagających drogach. Nie inaczej jest z nową serią 3. To chyba najlepsza wersja tego modelu w historii. I samochód, który budzi postrach na polskich drogach.

Z tym postrachem dróg to żaden żart. Bo widzicie, w trakcie kilku dni mojej przygody z nową "trójką" ruszyłem w trasę na Suwalszczyznę. I wyobraźcie sobie, że ledwo przekroczyłem rogatki Warszawy, a Yanosik na moim smartfonie dosłownie dostał szału. Dość powiedzieć, że w trakcie niespełna 300-kilometrowej podróży informację o jadącym w pobliżu nieoznakowanym radiowozie marki BMW usłyszałem... sześć razy.To dowodzi tylko jednego:



Nowe BMW serii 3 jest naprawdę podobne do starego

Wiadomo, skąd to poruszenie na Yanosiku. Przecież BMW serii 3 to taka "nowa Insignia". Od kiedy policja kupiła je sobie na nieoznakowane radiowozy, aż strach w Polsce wyprzedzić takie auto. Ale policja posiada auta poprzedniej generacji.

BMW 330i na plus i minus: + Prowadzenie

+ Osiągi

+ Spalanie

+ Wygląd

+ Bazowo taniej niż konkurencja

- Cena w konfiguratorze jednak szybko rośnie

- Niespecjalne brzmienie silnika

- Zawieszenie dla wielu klientów będzie za twarde

Wniosek jest prosty: skoro ludziom się myli, to nowy i stary model muszą być do siebie po prostu podobne. Taka prawda. Choć oczywiście tak naprawdę te auta różnią się od siebie dość mocno. Ale przeciętny człowiek będzie miał problemy z wyłapaniem różnic. No ale zmiany są.Przede wszystkim auto rozrosło się i to tak znacząco. Nowe BMW 3 jest dłuższe od poprzednika aż o 8,5 centymetra. Do tego jest minimalnie szersze i wyższe. W ogóle przez te wszystkie zmiany auto sprawia wrażenie takiego "na krawędzi". Jeszcze trochę więcej i "trójka" się " spiątkuje ".Co ponadto? Jak to ostatnio w BMW - duże nerki (tutaj chromowane) i ukośnie przetłoczone reflektory. Tyle z przodu. Z tyłu światła są wykrzywione w literę L, w ogóle z tej strony całość sprawia trochę... lexusowe wrażenie. Jednym się to spodoba, drugim nie. W każdym razie nie można powiedzieć, że "trójka" to auto brzydkie. Jest wręcz przeciwnie.Z kolei w środku jest tak, jak w innych nowych autach bawarskiej marki. Czyli po pierwsze mamy rozbrat z tradycyjnymi zegarami. To znaczy nadal można się na nie zdecydować, ale w testowanym egzemplarzu znalazł się w tym miejscu 12,3-calowy wirtualny kokpit. Razem z niewiele mniejszym ekranem na środku deski rozdzielczej kierowca ma naprawdę swobodny dostęp do informacji o jeździe i aucie.O ile połapie się w systemie, bo ten jest naprawdę skomplikowany. I choć ekran w końcu jest dotykowy, cały czas najlepiej obsługuje się go kołem umiejscowionym w tunelu środkowym. Dodajmy jeszcze, że w środku naprawdę czuć, że samochód się rozrósł i jest w nim po prostu wygodnie. To się chwali - podobnie jak jakość zastosowanych materiałów do wykończenia wnętrza. Jest naprawdę miło i ciężko się tu do czegoś przyczepić.No, może gałka do obsługi skrzyni biegów mogłaby być "kryształowa", jak w wyższych modelach - choćby w nowej " ósemce " czy w X5 . Sensem każdego BMW jest jednak jazda i tutaj od razu informuję:Jazda testowanym 330i to po prostu przyjemność. Sam silnik zgodnie z oznaczeniem ma... dwa litry. A na dodatek cztery cylindry. Ale taki "oszukany" downsizing od dłuższego czasu stosuje cała niemiecka konkurencja premium. Koniec końców silnik generuje jednak bardzo przyzwoite 258 koni mechanicznych i już budzące respekt 400 Nm momentu obrotowego.Jak taki zestaw sprawuje się na prostej? Do setki BMW 330i rozpędza się w zaledwie 5,7 sekundy, ale jeszcze większe wrażenie robi przyspieszenie "autostradowe". Od zera do 150 km/h rozpędzimy się w mniej więcej 11,5 sekundy - a to już jest naprawdę wynik budzący uznanie. Dodajmy, że silnik naprawdę robi wrażenie mocniejszego niż jest.Już od 1500 obrotów na minutę mamy dostęp do dużej ilości momentu obrotowego, a samochód ochoczo kręci się aż do 6750 obrotów. Aż szkoda, że niespecjalnie brzmi, a jeśli już, to... z głośników. Cztery cylindry i tyle w temacie.Niemniej jednak "trójka" z testowanym silnikiem robi wręcz trochę "elektryczne" wrażenie. Reakcja na gaz jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie. A to wszystko przy znośnym spalaniu: w mieście wystarczy tu 10-11 litrów bezołowiowej, a na autostradzie niewiele ponad osiem.Pochwalić trzeba oczywiście też prowadzenie. I od razu trzeba zauważyć, że choć to auto z napędem na tył (oczywiście dostępny jest napęd xDrive), to trudno ten tylny napęd tutaj poczuć. Naturalnie dopóki nie wyłączycie całej elektroniki. W normalnych warunkach nowe BMW serii 3 imponuje jednak ogładą. Nadwozie nie ma tendencji do nadmiernego wychylania, za to bardzo chętnie wkręca się w zakręty.Samochód zapewnia tak dużo przyczepności, że aż pozwala zapomnieć o tym napędzie na tył. Zachęca wręcz do jazdy na granicy przyczepności, bo niewiele sobie z tego robi. Kierowca ma duże poczucie bezpieczeństwa, tym bardziej że układ kierowniczy reaguje na nawet najdrobniejsze ruchy kierownicą (zwłaszcza w sportowych trybach jazdy). 330i po prostu słucha kierowcy, ale przecież niczego innego po BMW byście nie oczekiwali.Nie każdemu za to spodoba się twardość zawieszenia. Nowa "trójka" jest autem twardym, nawet w trybie komfortowym mocno odczujecie każdą nierówność. W tym aspekcie 330i bliżej do sportowego coupe niż limuzyny. Zapewne to cena za tak dobre prowadzenie.Wreszcie cena. 330i w tym kontekście nie poraża, bo bazowo jest tańsze od niemieckiej konkurencji z segmentu premium. Co nie znaczy, że to tanie auto, bo ceny BMW 330i zaczynają się od 178 400 zł (słabsze 320i rusza od 156 200 zł, a 318d od 148 900 zł).Minusem jest tutaj oczywiście nielicujące z segmentem marne wyposażenie. I jak to w tym segmencie, cena w konfiguratorze szybko pęcznieje.Dość powiedzieć, że wystarczy kilka opcji i można łatwo dołożyć kolejne sto tysięcy. I nagle mamy auto za ponad ćwierć miliona. Ale nie to, żeby nie było tego warte. Nowa "trójka" to naprawdę dobre auto, być może nawet najlepsze w historii modelu.