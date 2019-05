"Mnie się to w głowie nie mieści". Tusk w Poznaniu ostro o ostatnich wydarzeniach w Polsce

Donald Tusk wystąpił na UAM w Poznaniu. Mówił o roli uniwersytetów w wolności, ale odniósł się też do ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

onald Tusk wystąpił w Poznaniu z okazji uroczystości 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Przewodniczący Rady Europejskiej wziął udział w uroczystym posiedzeniu senatu wszystkich uczelni i zgodnie z planem wygłosił przemówienie. Miało być inne niż 3 maja, bardziej wyważone i kurtuazyjne. I tak też się stało, choć nie zabrakło odniesień do ostatnich wydarzeń politycznych.– To dla mnie wielki zaszczyt móc przemawiać do tak szacownego grona w tak szczególnym momencie – rozpoczął Donald Tusk swój udział w uroczystościach rocznicowych.– Są takie momenty, gdy uświadamiamy sobie, że uniwersytety to rdzeń Europy, to gwarancja wolności, bez których demokracja nie jest w stanie istnieć. Pamiętamy ile dyskusji wywołała w Europie likwidacja Uniwersytetu Środkowej Europy w Budapeszcie . Była to dyskusja o roli uniwersytetu jako takiego – opowiadał Tusk. Jak wspomniał, taka dyskusja miała miejsce też przed kilkoma dniami, odnosząc się do słów Leszka Jażdżewskiego o Kościele , które wywołały wstrząs zwłaszcza na prawicy.– Kluczowe dziś pytanie brzmi: ile wolności na polskich uczelniach? Po co nam tak naprawdę uniwersytety? Czy pełnią misję organizowania ludzi o różnych poglądach? To istota europejskości, ta misja uniwersytetów – mówił szef Rady Europejskiej.Tusk wspomniał swoje studenckie czasy, gdy zarzucono jemu i kolegom przekraczanie granic, gdy demonstrowali swoje poglądy polityczne. – Pamiętam, gdy mój promotor wezwał mnie, kiedy planowano mnie usunąć z uczelni. Stwierdził: "Chcę powiedzieć, że uniwersytet jest właśnie od tego, by przekraczać pewne granice. Niech pan przekracza granice" – wspomniał słowa swojego promotora Donald TuskTusk odniósł się też do zatrzymania aktywistki, która stworzyła obraz Matki Boskiej z tęczową aureolą . – Odnotowałem, że zatrzymana dziękując w internecie za wsparcie, napisała "jestem bardzo zmęczona", ale powiedziała, że w głowie jej się to nie mieści. Powiem szczerze, że mi też się to w głowie nie mieści – skomentował Tusk i wywołał aplauz.Tusk mówił też o uczelni, w której jest miejsce dla Adama Michnika, Romana Giertycha, Hanny Suchockiej czy Joachima Brudzińskiego, czyli osób o różnych poglądach. Wszyscy byli związani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.Szef RE przemawiał w Poznaniu w sytuacji, gdy jeszcze nie umilkła wrzawa po wystąpieniu z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja . Donald Tusk mówił wtedy o tym słynnym wydarzeniu, ale raz po raz czynił aluzje do bieżącej polityki PiS. Przykładem jest c ytat o Konstytucji 3 maja , której rocznicę władza hucznie obchodzi, a tymczasem cały rok – zdaniem szefa RE – "obchodzi konstytucję".Wystąpienie Tuska w Auditorium Maximum zostało krytycznie odebrane przez prawicę i TVP. Krytykowany był choćby piątkowy materiał "Wiadomości" , w którym pojawiły się zdjęcia Adolfa Hitlera i Józefa Stalina w odniesieniu do słów Tuska o wolnym mieście Gdańsku.Wystąpili w nim jako eksperci publicyści prorządowego tygodnika "Sieci", a także Jacek Saryusz-Wolski. Sława "Wiadomości" po tym programie dotarła już poza granicę Polski. Czeski dziennikarz zauważył, że z internetowej wersji materiału został usunięty wizerunek Adolfa Hitlera