Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę. To znana projektantka, która wierzy w jego niewinność

Seksafera z Jarosławem Bieniukiem wydaje się nie mieć końca. • Fot. Instagram.com/jaretpalmer/

Bartosz Świderski

S

eksafera z influencerką z pewnością wciąż nie daje spokojnie spać Jarosławowi Bieniukowi. Były piłkarz ma już na koncie zarzuty prokuratorskie, a tabloidy ujawniają nowe wątki w sprawie. Okazuje się, że mężczyzna ma partnerkę, która wspiera go w trudnych chwilach.

Przypomnijmy, że uwielbiany przez wiele osób sportowiec, ojciec i oddany partner przedwcześnie zmarłej Anny Przybylskiej stał się antybohaterem skandalu. Trafił do aresztu po tym, jak o gwałt oskarżyła go jego znajoma Sylwia S . Wyszedł na wolność po usłyszeniu dwóch zarzutów – dotyczyły naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.



Sylwia S. ze szczegółami opisała potem w wywiadzie noc, w czasie której miało dojść do gwałtu. – Gdy byłam związana, zaczęło się najgorsze... Jarek gwałcił mnie, używał różnych rzeczy. Mam powyrywane włosy, byłam posiniaczona. Po wszystkim dał mi tabletkę nasenną. Po niej uspokoiłam się –wspominała.



Po tym wyznaniu kolejna kobieta oskarżyła Bieniukowi gwałt . – Złapał mnie za włosy, zaczął ściągać spodnie i wyjmować swoje przyrodzenie. Powiedział, żebym mu zrobiła, cytuję: 'loda' – opowiadała kobieta. Również i w tym przypadku były piłkarz wszystkiemu zaprzeczył – Pan Jarosław absolutnie neguje, aby przytoczona sytuacja miała mieć miejsce i jest zszokowany tymi zarzutami. Dodatkowo wskazuje, że w klubie Ego bywał wielokrotnie, więc potencjalny wybór miejsca, co do którego padają nowe oskarżenia, może nie być przypadkowy – przyznała jego pełnomocniczka, mecenas Olga Jędraszko.Bieniuk nie chce się biernie przyglądać kolejnym oskarżeniom i zamierza wytoczyć proces Sylwii S. Wspiera go jego nowa dziewczyna Maja Kubit. Projektantka ubrań dla dzieci i właścicielka butiku wierzy w niewinność swojego chłopaka.– Maja dzielnie znosi to, co się dzieje, ale jej znajomi zaczynają się zastanawiać, czy ten związek przetrwa – powiedziała "Party" znajoma nowej partnerki Jarka.Od wybuchu seksafery Bieniuk jest na bezpłatnym urlopie. Jest zatrudniony w Lechii Gdańsk jako asystent głównego trenera. "Party" ustaliło, że ma wrócić do klubu w czerwcu.Źródło: party.pl