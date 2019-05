Nawet James Bond nie jest niezniszczalny. Daniel Craig nabawił się kontuzji na planie nowego filmu

Daniel Craig wcieli się w Jamesa Bonda po raz piąty. • Fot. kadr z filmu "Spectre"

a wiadomość zaniepokoiła wszystkich fanów Jamesa Bonda. Jego odtwórca Daniel Craig nabawił się kontuzji kostki. Aktora czeka operacja i rehabilitacja. Co dalej z pracami nad 25. filmem o Jamesie Bondzie? Twórcy uspokajają.Najnowszy Bond, który nie ma jeszcze tytułu, będzie wyjątkowy – w roli Agenta 007 po raz ostatni wystąpi Daniel Craig . 51-letni aktor będzie walczył ze złoczyńcami i uwodził piękne kobiety po raz piąty – Jamesem Bondem był już w "Casino Royale", "Quantum Solace", "Skyfall" i "Spectre".Na planie 25. filmu o brytyjskim agencie Craig doznał jednak kontuzji. Twórcy poinformowali, że aktor nabawił się problemów z kostką podczas zdjęć na Jamajce. Craiga czeka niewielki zabieg, a następnie dwutygodniowa rehabilitacja. Oznacza to, że gwiazdor musi zrobić sobie przymusową przerwę od zdjęć.Co to oznacza dla filmu? Twórcy zapewnili, że prace nie zostaną przerwane, a premiera 25. Bonda odbędzie się bez zmian. Film pojawi się w kinach w kwietniu 2020 roku.Obok Daniela Craiga na ekranie ponownie zobaczymy Ralpha Fiennesa i Bena Whishawa, czyli odtwórców M i Q, a także Naomie Harris (Moneypenny) oraz Leę Seydoux (Madeleine Swann). Do obsady dołączył Rami Malek . Zdobywca Oscara za rolę Freddiego Mercury'ego w "Bohemian Rhapsody" wcieli się w czarny charakter.Ekipę scenarzystów 25. Bonda niedawno uzupełniła Phoebe Waller-Bridge, twórczyni seriali "Fleabag" i "Obsesji Eve" . Reżyserem filmu będzie Cary Fukunaga ("Detektyw", "Maniak"), który nieoczekiwanie zastąpił Danny'ego Boyle'a. Przypomnijmy, że Boyle chciał zaangażować do roli przeciwnika Jamesa Bonda Tomasza Kota . Na to jednak nie zgodził się Craig, a reżyser w końcu zrezygnował z udziału w produkcji.