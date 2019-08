"Niech pukną się w głowę!". Terlecki pogardliwie skomentował aferę z lotami Kuchcińskiego

Ryszard Terlecki po raz kolejny udzielił lekceważącej wypowiedzi na temat afery z lotami Marka Kuchcińskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

olitycy opozycji domagali się na konferencji prasowej dymisji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w związku z jego lotami z rodziną państwowymi samolotami. Ich postępowanie w niezwykle pogardliwy sposób ocenił klubowy kolega Kuchcińskiego, Ryszard Terlecki."Proponuję panom posłom, którzy występowali na konferencji prasowej, żeby wyszli na chwilę z Sejmu, zobaczyli, czym żyje świat, czym żyją Polacy i puknęli się w głowę" – ocenił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki aferę z lotami Marka Kuchcińskiego. A tu można zobaczyć całą wypowiedź wicemarszałka. Mariusz Witczak i Robert Kropiwnicki na konferencji prasowej powiedzieli, że żądają "natychmiastowej dymisji marszałka" i domagają się wyjaśnienia każdego jego lotu. – To próba robienia żartów – tak politycy Koalicji Obywatelskiej ocenili "przeprosiny" Kuchcińskiego Także we wcześniejszych wypowiedziach wicemarszałek Terlecki bagatelizował aferę . Raz nieświadomie pogrążył jednak Kuchcińskiego. Jak "tłumaczył" Terlecki, marszałek Sejmu latał na Podkarpacie spotykać się ze swoimi wyborcami. Problem w tym, że do wypełniania obowiązków stricte poselskich Kuchcińskiemu nie powinien przysługiwać rządowy samolot o zasięgu transatlantyckim ani wojskowy śmigłowiec.Jeszcze w lipcu bronił lotów marszałka , mówiąc, że nie widzi potrzeby, by ten płacił za przeloty. Zaznaczył też, że żałuje, że nie leciał z Kuchcińskim. – Bo teraz mógłbym opowiadać, jak było sympatycznie, a nie leciałem, więc nie mam o czym mówić – stwierdził w rozmowie z Agatą Adamek w "Jeden na jeden" w TVN24.Aferę z lotami Marka Kuchcińskiego jako pierwsze opisało Radio Zet . Początkowo była mowa jedynie o sześciu lotach, potem okazało się, że było ich aż 109 . Wśród pasażerów lotów o statusie HEAD byli jednak nie tylko członkowie rodziny marszałka, ale także wielu wpływowych polityków i radnych PiS czy ministrów.