Przypomniano, co Kaczyński mówił o Kuchcińskim kilkanaście lat temu. Dziś ma to nowy kontekst

Kaczyński o Kuchcińskim kilkanaście lat temu: wymyślił pojęcie TKM.

rwa wyczekiwanie na wystąpienie prezesa PiS. O 12.30 w czwartek spodziewane jest oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego po nocnych naradach przy Nowogrodzkiej i po spotkaniu z Markiem Kuchcińskim. Wówczas okaże się, czy dojdzie do dymisji jednego z najwierniejszych polityków z otoczenia prezesa. Tymczasem przypomniano, co w sprawie Kuchcińskiego Kaczyński wyjawił kilkanaście lat temu.Te słowa padły w wywiadzie-rzece, jakiego w latach 2004-2006 Lech i Jarosław Kaczyńscy udzielili Michałowi Karnowskiemu i Piotrowi Zarembie. Na jednej ze stron "Alfabetu Braci Kaczyńskich " pada wyjaśnienie, skąd wzięło się określenie "Teraz, k***a, my", czyli inaczej "TKM". O tym cytacie przypomniał na Twitterze Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".Pojęcie "TKM" od lat 90. znane jest w języku polskiej polityki. Oznacza ni mniej ni więcej tylko politykę obsadzania wszelkich stanowisk i korzystania z wszystkich możliwych dóbr przez partię, która akurat jest u władzy.Dziś, gdy na światło dzienne wyszło, jak Marek Kuchciński z owej władzy korzysta , przypomnienie, iż to on jest autorem określenia "TKM", nabiera zupełnie nowego znaczenia. W sprawie niezbyt służbowych lotów marszałka wraz z rodziną oraz kolegami z PiS wieczorem odbyła się narada w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej