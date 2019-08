Dla Kaczyńskiego to jasny sygnał. Jest sondaż, ilu Polaków żąda dymisji Kuchcińskiego

Zdecydowana większość badanych w sondażu uważa, że Kuchciński powinien zostać odwołany. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ytanie było proste – dotyczyło tego, czy Marek Kuchciński powinien zostać odwołany z funkcji marszałka Sejmu w związku z aferą "Kuchciński Travel". Zdecydowana większość badanych opowiedziała się za tym, by złożył dymisję. Co oczywiste, decyzja należy do Jarosława Kaczyńskiego.W sondażu SW Research na zlecenie portalu rp.pl padło pytanie: "Czy w związku z ujawnieniem informacji o lotach rodziny marszałka Sejmu rządowymi samolotami Marek Kuchciński powinien podać się do dymisji?". Odpowiedź zdecydowanej większości badanych nie pozostawia żadnych wątpliwości.Aż 67,7 proc. ankietowanych opowiedziało się za dymisją Kuchcińskiego. 17,5 proc. badanych nie miało wyraźnego zdania na ten temat, a zaledwie 14,7 proc. uważa, że Kuchciński powinien zachować stanowisko.W środę w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej odbyły się specjalne spotkania. Oficjalnie mowa była o planach na kampanię wyborczą. Trudno jednak uwierzyć, by nie rozmawiano na temat przyszłości Kuchcińskiego, którego prywatne loty rządowym samolotem położyły się cieniem na całej partii i mogą rzutować na wynik wyborów. Wieczorem sam bohater zamieszania też stawił się przy Nowogrodzkiej W czwartek o godzinie 12.30 ma się odbyć konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego źródło: rp.pl