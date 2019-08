Absurdalny pościg po sejmowym korytarzu. Tak reporter TVP "przepytywał" posła PO o loty Tuska

Dziennikarz TVP Info gonił Marcina Kierwińskiego z PO, pytając go o loty Donalda Tuska. • Fot. Screen / Twitter / TVP Info

arosław Kaczyński w kuriozalny sposób odwracał uwagę od lotów Marka Kuchcińskiego, przypominając podróże Donalda Tuska z czasów rządów PO. Wątek sprzed wielu lat do znudzenia ciągnie prorządowa TVP, która przekonuje, że to ważniejsze niż aktualne nadużycia drugiej osoby w państwie.O loty Tuska pytał Marcina Kierwińskiego dziennikarz TVP Info. By wzmocnić przekaz dla widzów publicznego nadawcy, dramatycznie biegł za nim po sejmowym korytarzu i wołał podniesionym głosem, jak robił to wcześniej niezastąpiony pod tym względem Łukasz Sitek.– Nie będę odpowiadał, ponieważ pracuje pan w telewizji, która manipuluje – mówił Kierwiński. W tym momencie przerwał mu biegnący za nim reporter. – Jak pan nie odpowiada, to trudno jest wyciągać inne wnioski, panie pośle. Na trudne pytania pan nie chce odpowiadać – mówił dziennikarz i powtarzał swoją kwestię.– Ja panu odpowiedziałem, a pan chce innej odpowiedzi – ripostował parlamentarzysta PO. – Ale pan nie odpowiada na pytania, pan tylko obraża nas – znowu wszedł w słowo politykowi dziennikarz, który biegł za Kierwińskim aż do drzwi. Całą scenkę można zobaczyć na poniższym nagraniu, którym pochwaliła się TVP Info na Twitterze.Tego typu rozmowy stały się już normą w TVP. Specjalizował się w tym dziennikarz stacji Łukasz Sitek , który w różnych sytuacjach w napastliwy sposób próbował przepytywać Pawła Adamowicza. Raz nie przeszkodziło mu w tym nawet szkolne święto i dzieci, które cieszyły się obecnością znanego podróżnika Aleksandra Doby.Sam Sitek wsławił się nie tylko nachalną i toporną propagandą w TVP. Najgłośniejszą jego "akcją" była bez wątpienia ta w Pendolino relacji Gdynia-Kraków Wyglądający na mocno zmęczonego gwiazdor TVP miał grozić skuwającym go w kajdanki funkcjonariuszom policji i pracownikom PKP Intercity zwolnieniem z pracy. Według policji, był nietrzeźwy, wulgarny i agresywny. – Ja was, k...a, załatwię – miał krzyczeć do mundurowych i pracowników PKP.Wcześniej członek załogi Pendolino miał widzieć tego samego mężczyznę leżącego na ziemi pod restauracją Subway na dworcu Gdynia Główna. Po wszystkim TVP zawiesiła Sitka , który... odnalazł się jednak w regionalnej TVP Gdańsk.