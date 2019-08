Kuchciński nie jest już marszałkiem, ale nie stracił przywilejów. Mieszkanie nawet jeszcze przez pół roku

Marek Kuchciński służbowe mieszkanie może zajmować jeszcze nawet przez pół roku. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

arek Kuchciński co prawda stracił stanowisko po aferze z "rodzinnymi lotami", ale rządowe mieszkanie przysługuje politykowi jeszcze przez 6 miesięcy. Mowa tu o "szczególnych okolicznościach", które prawnie nie są doprecyzowane – podaje "Rzeczpospolita".Chodzi o ustawę przyjętą jeszcze przez rząd Leszka Millera. Zapewnia ona przywileje mieszkaniowe czterem najważniejszym osobom w państwie – prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi, "niezależnie od posiadania innych lokali" w stolicy."Rzeczpospolita" informuje, że z wprowadzonego przez lewicę prawa chętnie korzystał Marek Kuchciński . Były marszałek niższej izby parlamentu miał do dyspozycji nie tylko apartament marszałkowski w hotelu sejmowym. Z kolei Marek Sawicki z PSL ostatnio zasugerował, że w służbowym mieszkaniu byłego marszałka mieszka też jego syn i cała rodzina.Z informacji podawanych przez dziennik wynika, że Kuchciński, mimo że stracił stanowisko marszałka Sejmu , jeszcze przez dwa miesiące będzie mógł zajmować przysługujące mu mieszkanie. Ale na tym nie koniec, bo dzięki zapisowi o "uzasadnionych" okolicznościach ten okres można wydłużyć o kolejne cztery miesiące. Czyli Kuchciński mógłby zostać w zajmowanej nieruchomości nawet przez pół roku. Jakie to "uzasadnione" okoliczności? Nie wiadomo.Budynek, o którym mowa, to prezydencka willa przy ul. Bacciarellego w Warszawie . Jest ona opłacana ze środków Kancelarii Sejmu.źródło: " Rzeczpospolita