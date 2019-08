"Loty po koszulę" dla marszałka niewyjaśnione. Kancelaria Sejmu milczy po aferze z Kuchcińskim

Kancelaria Sejmu woli milczeć ws. lotów Marka Kuchcińskiego. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

ancelaria Sejmu zwleka z wydaniem posłom opozycji dokumentów pokazujących prawdziwą skalę samolotowych podróży Marka Kuchcińskiego – podaje "Rzeczpospolita". To kolejna odsłona skandalu, który posłowie partii rządzącej ewidentnie chcą zamieść pod dywan.Chodzi o wszystkie zamówione przez Kancelarię Sejmu loty, a nie tylko te o statusie HEAD, czyli z marszałkiem Sejmu na pokładzie od listopada 2015 do połowy sierpnia 2019 r., które w ramach limitów nalotów wykonują wojskowe Siły Powietrzne."Rzeczpospolita" zauważa, że w wykazie lotów Marka Kuchcińskiego , który Centrum Informacyjne Sejmu ujawniło na początku sierpnia, nie było samotnego rejsu gulfstreamem Doroty Kuchcińskiej. Dokument na ten temat odnaleźli posłowie Platformy Obywatelskiej w Bazie Lotnictwa Transportowego.Kancelaria Sejmu nie tylko odmawia dostępu do materiałów posłom – nie odpowiada już na żadne pytania dziennikarzy w tej sprawie. A pełna dokumentacja jest niezbędna, by zweryfikować nieoficjalne informacje o podróżach marszałka. Choćby na temat rzekomych "lotów po koszulę" dla Kuchcińskiego.Nie ma wątpliwości, że Kancelaria Sejmu próbuje jak najszybciej zamieść pod dywan aferę z byłym marszałkiem w roli głównej. Na niewygodne pytania woli nie odpowiadać.Uwagę od skandalu mają odwrócić też wykazy lotów byłych premierów. Do tej pory ujawniono, dokąd i jak często podróżowała samolotem Beata Szydło Ewa Kopacz . Obiecano również opublikowanie podobnego zestawienia dotyczącego Donalda Tuska.źródło: " Rzeczpospolita