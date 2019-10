Czarnecki twierdzi, że zgodnie z prawem praktycznie nie da się odwołać Banasia. Ale sposób jest

Marian Banaś praktycznie jest obecnie nie do odwołania. Jarosław Gowin proponuje zmianę konstytucji, żeby odwołanie było możliwe. • Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta

O

bóz dobrej zmiany ma problem z prezesem NIK. Marian Banaś najwyraźniej nie ma zamiaru złożyć dymisji. Ryszard Czarnecki przekonuje, że jeśli PiS ma postępować zgodnie z prawem, to praktycznie nie ma sposobu, by odwołać Banasia. Jarosław Gowin na antenie Radia ZET wskazał jednak rozwiązanie, ale wymagające współpracy opozycji.– Prawo jest takie, że praktycznie nie można go odwołać – powiedział europarlamentarzysta Ryszard Czarnecki podczas "Porannej rozmowy", transmitowanej na portalu gazeta.pl. Chodzi oczywiście o odwołanie Mariana Banasia, którego PiS wyznaczył na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.W tle tego powołania pozostaje afera z z kamienicą Banasia, w której działał hotel z pokojami na godziny, oraz dziwne związki Banasia z przedstawicielami krakowskiego półświatka. Jednak Banasia z funkcji szefa NIK rzeczywiście w praktyce nie jest łatwo odwołać Żeby to zrobić, wniosek w tej sprawie musiałby złożyć marszałek Sejmu lub grupa 35 posłów. To nie jest problemem. Schody zaczynają się potem.Sejm bowiem może odwołać prezesa NIK bezwzględną większością głosów tylko w kilku przypadkach: jeśli ten sam zrzeknie się stanowiska, jeśli z powodu choroby jest niezdolny do pełnienia obowiązków, jeśli został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Ostatnim powodem do odwołania Banasia mogłoby by być orzeczenie Trybunału Stanu o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk. W przypadku Banasia żaden z warunków nie został spełniony.Jarosław Gowin ma jednak pomysł, jak można rozwiązać tę patową sytuację. W poniedziałek podczas porannego wywiadu na antenie Radia ZET lider Porozumienia stwierdził, że w sprawie Banasia może okazać się konieczną współpraca obozu dobrej zmiany z opozycją. Chodzi o zmianę przepisów dotyczących odwoływania szefa NIK. Taka zmiana mogłaby oznaczać konieczność dokonania zmian w konstytucji.źródło: Radio ZET