"Kalejdoskop" to nowy hit Netflixa. Wiemy, w jakiej kolejności najlepiej oglądać jego odcinki

"Kalejdoskop" platformy Netflix jest numerem jeden w Polsce i na świecie. Serial z Giancarlem Esposito ma nielinearną fabułę - jego odcinki nie są po kolei.

Jaka jest właściwa kolejność odcinków miniserialu?

Co oznaczają kolory w tytułach odcinków? Pomogły one scenarzystom w logiczny sposób poskładać historię.

Fenomen serialu "Kalejdoskop"

ierwsze miejsce w rankingu topowych produkcji platformy Netflix od prawie tygodnia zajmuje serial "Kalejdoskop" z Giancarlem Esposito w roli głównej. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w nielinearnej fabule tytułu - odcinki wrzucono do serwisu nie po kolei. Chcielibyście obejrzeć je zgodnie z chronologią? Oto ich właściwa kolejność.

Bystry złodziej i "mózg operacji" Leo Pap (Giancarlo Esposito) pragnie obrabować Manhattan po huraganie Sandy (doszło do niego na Atlantyku w 2012 roku), dlatego skrzykuje grupę nerdów-zapaleńców, którzy pomogą mu w realizacji tego jakże skomplikowanego planu. Celem ich ataku ma być jeden z najlepiej strzeżonych skarbców w samym centrum Nowego Jorku. Problem tkwi w tym, że po piętach depcze im nieustępliwa agentka FBI, Nazan (Niousha Noor), która zamierza dopaść przestępców i wsadzić ich do więzienia.

Na pierwszy rzut oka fabuła limitowanego serialu Netfliksa "Kalejdoskop", którego twórcą jest pisarz Eric Garcia ("Matchstick Men"), nie różni się niczym od reszty produkcji z motywem napadu na bank. Dużym plusem tego tytułu jest niechronologiczne ułożenie odcinków, które gwarantuje widzom niepowtarzalną możliwość bawienia się serialową narracją.

W obsadzie "Kalejdoskopu" znaleźli się m.in. Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Rugus Sewell ("Obłędny rycerz"), Paz Vega ("Rambo V"), Rosaline Elbay ("Fork & Knife"), Jai Courtney ("Suicide Squad: Legion samobójców"), Tati Gabrielle ("The Chilling Adventures of Sabrina"), Peter Mark Kendall ("The Americans") oraz Niousha Noor ("The Knight").

W jakiej kolejności oglądać odcinki serialu "Kalejdoskop"?

Akcja "Kalejdoskopu" rozgrywa się na przestrzeni prawie 25 lat. Prawidłową kolejność odcinków podał portal Mashable:

1. "Fioletowy" (24 lata przed skokiem)

2. "Zielony" (7 lat przed skokiem)

3. "Żółty" (6 tygodni przed skokiem)

4. "Pomarańczowy" (3 tygodnie przed skokiem)

5. "Niebieski" (5 dni przed skokiem)

6. "Biały" (dzień napadu)

7. "Czerwony" (dzień po skoku)

8. "Różowy" (pół roku po napadzie)

Co oznaczają kolory w nazwach odcinków serialu "Kalejdoskop"?

Jak mogliśmy już zauważyć, każdy odcinek serialu "Kalejdoskop" ma w tytule inny kolor. Kolory te odnoszą się do barw, jakie widzimy w kalejdoskopie. – Jeśli potraktujemy każdy odcinek jako jeden kolor, to kiedy się połączą, wszystkie staną się kolorem białym – wyjaśnił producent Russell Fine. Okazuje się, że kolory pomogły scenarzystom w kwestii ściśle logistycznej - zależało im, by każdy pojedynczy odcinek łączył się w spójny sposób z innymi. Chcieli, żeby odcinki zawierały co najmniej siedem pytań, na które widzowie znajdą odpowiedź w przynajmniej jednym z pozostałych "kolorów".

Co ciekawe, część widzów zauważyła, że w odcinku zatytułowanym (przykładowo) "Żółty" znajdziemy kilka elementów w takim właśnie kolorze (m.in. kolor ścian, ubrania i tak dalej).