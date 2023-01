nt_logo

Gwiazdy "Stranger Things" zarobią miliony. Tyle mają dostać za finałowy sezon serialu

W

Zagraniczne media dotarły do nieoficjalnych informacji dot. zarobków aktorów ze "Stranger Things". W 5. sezonie czekają na nich podwyżki

Winona Ryder i David Harbour mają zarobić za występ w finałowej odsłonie ponad 9 milionów dolarów. Młodsza obsada też ma powód do radości

Na razie nie wiadomo, jaką kwotę za ostatni występ jako Jedenastka otrzyma Millie Bobby Brown

idzowie niecierpliwie czekają na piąty, a zarazem finałowy sezon "Stranger Things". To było do przewidzenia, że aktorzy z serialowego hitu Netfliksa prędzej czy później doczekają się dużej podwyżki. Na jaw wyszły nieoficjalne informacje dotyczące ich gaży. Zarobki obsady miały znacząco skoczyć w górę.

4. sezon serialu "Stranger Things" miał swoją premierę (kolejno) 27 maja (pierwsza część) i 1 lipca (dwa ostatnie odcinki) 2022 roku. Ostatnia odsłona cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród widzów, a także dobrymi recenzjami u krytyków. Fanów zachwyciła piosenka Kate Bush "Running Up That Hill", którą wykorzystano do wątku Max, oraz postać Eddie'ego Munsona.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w finale tego sezonu doszło do bitwy między Jedenastką a Vecną, która zakończyło się otwarciem w Hawkins przejścia na Drugą Stronę.

Twórcy hitu osadzonego w latach 80., bracia Duffer, od dawna zapowiadali, że 4. sezon zakończy się śmiercią wielu bohaterów. Jak się okazało, na ekranie nie zginęła żadna znacząca postać (choć dalsze losy Max wciąż nie są znane).

"Słodko-gorzkie zakończenie ma w sobie każdą rzecz, za którą kochamy "Stranger Things", a także dostajemy kolejne puzzle z obrazkiem Drugiej Strony, które powoli układają się w jedną spójną i logiczną całość, która jest nam pokazywana od samego początku" – czytamy w recenzji autorstwa Bartosza Godzińskiego z Działu Kultura.

Jeśli chodzi o 5. sezon "Stranger Things", który ma być ostatnim rozdziałem przygód dzieciaków z Hawkins, wiadomo, że najprawdopodobniej ukaże się na platformie Netflix dopiero w 2024 roku.

Ile aktorzy "Stranger Things" zarobią za 5. sezon?

Portalowi Puck udało się nieoficjalnie dowiedzieć, ile za pieniędzy obsada serialu zarobi za 5. odsłonę. Dla aktorów przygotowano sporą podwyżkę. Pensje podzielono na kilka szczebli.

Pierwszy szczebel to 9,5 miliona dolarów za sezon. Na takie zarobki może liczyć Winona Ryder (odtwórczyni Joyce Byers) oraz David Harbour (odtwórca szeryfa Hoppera). Za poprzedni sezon hollywoodzkie gwiazdy otrzymały 2,8 mln dolarów.

Drugi szczebel przygotowano z myślą o młodszej obsadzie. 7 milionów dolarów za cały sezon ma zarobić Noah Schnapp (serialowy Will Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) i Sadie Sink (Max Mayfield).

6 milionów dolarów (3 szczebel wynagrodzeń) mają dostać za występ w 5. sezonie m.in. Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Maya Hawke (Robin Buckley), Charlie Heaton (Jonathan Byers) oraz Joe Keery (Steve Harrington).

W zestawieniu nie wymieniono Millie Bobby Brown, która odgrywa postać Jedenastki. Możemy zakładać, że 18-letnia aktorka zainkasuje podobną kwotę, co Ryder i Harbour. O ile nie wyższą.