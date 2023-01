nt_logo

"Wyłożyłem mu go na niedzielny obiad". Bury mówi naTemat, o co chodziło z ogórkiem

– Jest pan tego rodzaju mendą, że to jest dla pana, dziękuję. Merytoryka w tej stacji nie istnieje – mówił senator Bury.

Chwilę później doszło do starcia, którego bohaterem okazał się ogórek. Bury wręczył go Kłeczkowi, a ten odrzucił go na miejsce posła Polski 2050. Teraz polityk mówi nam o kulisach

– Oskarża mnie, że dorobiłem się strasznych pieniędzy na tych ogórkach, więc wyłożyłem mu tego ogórka na niedzielny obiad – komentuje dla naTemat

Jacek Bury wyszedł ze studia TVP . Wręczył ogórka Kłeczkowi

ługi weekend upłynął pod znakiem starcia Jacka Burego z Miłoszem Kłeczkiem. Krótkie nagranie ze studia TVP błyskawicznie obiegło sieć. Senator Polski 2050 wręczył prowadzącemu ogórka. – Wyłożyłem mu tego ogórka na niedzielny obiad – mówi w rozmowie z naTemat polityk Polski 2050.

Jak pisaliśmy w naTemat, w minioną niedzielę senator Jacek Bury na antenie TVP Info próbował przekazać, że Orlen zawyżał ceny, a "każdy Polak przepłacał około złotówki" na paliwie.

– Chciałby pan, żeby Polacy tankowali za 10 zł i kupowali chleb za 10 zł, czego oczekiwał Donald Tusk, to jest pana marzenie? – zapytał Kłeczek. To jednak nie koniec jego kontry. – Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami – wytknął.

Polityk wstał z fotela, podszedł do prowadzącego, a następnie cisnął na stół zielonego ogórka. – Jest pan tego rodzaju mendą, że to jest dla pana, dziękuję! Jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem. Nie chcę pana obrażać, wychodzę – zakończył i wyszedł ze studia.

"Chciałem pokazać, jak Orlen z PiS okradali Polaków"

O szczegóły dotyczące zajścia w studiu TVP Info pytamy samego senatora Jacka Burego.

– Chciałem w ramach dyskusji w TVP pokazać, jak Orlen z Prawem i Sprawiedliwością okradali Polaków, stosując nadmierne marże na paliwa w ostatnich miesiącach 2022 roku – mówi parlamentarzysta Polski 2050.

– Funkcjonariusz TVP, pan Kłeczek, nie pozwolił mi używać normalnych argumentów. Zaatakował mnie personalnie, wyciągając dawne sprawy. Przewidywałem, że tak zrobi, bo to standard w TVP – dodaje.

– Pan Kłeczek oskarża mnie, że dorobiłem się strasznych pieniędzy na tych ogórkach, więc wyłożyłem mu tego ogórka na niedzielny obiad – żartuje, po czym dodaje: – Nie może być tak, że nie pozwala się merytorycznie rozmawiać.

O co chodzi z ogórkami z Rosji? Bury wyjaśnia

Dopytaliśmy, o co konkretnie chodziło z zarzutem ze strony TVP o czerpaniu zysków z rosyjskich ogórków. Senator Bury zaznacza, że już wcześniej wyjaśniał tę sprawę. – Moja firma zajmuje się obrotem warzywami i owocami. Współpracuje z wieloma krajami na całym świecie – tłumaczy.

Polityk Polski 2050 od razu jednak zaznacza, że firma nie handluje i nie handlowała z Rosją. – Nasz kontrahent z Białorusi był zobowiązany do dostarczenia ogórków o określonych standardach. Okazało się, że w dostawie było trochę ogórków rosyjskiego pochodzenia – podkreśla.

– Ja ten kontrakt natychmiast zerwałem. Zrobiłem to tak szybko, jak się dało. A wypracowany zysk, choć nie był wielki, to przekazałem go na pomoc Ukrainie. A pan Kłeczek próbuje mnie dalej dyskredytować – mówi.

– TVP krytykuje mnie za trzy tiry ogórków, a Orlen sprowadza co miesiąc 40 tys. cystern oleju napędowego czy ropy z Rosji – krytykuje.

Bury zapewnia, że nie wystąpi więcej w programach TVP, które są prowadzone przez Miłosza Kłeczka. – Ten człowiek nie jest dziennikarzem i nie zasługuje, żeby siadać z nim do jednego stołu – podsumowuje.