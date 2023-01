nt_logo

Gwiazdy "Avengersów" o wypadku Rennera. "Ani trochę mnie to nie dziwi"

Po wypadku, jaki przytrafił się Jeremy'emu Rennerowi 1 stycznia 2023, gwiazdy "Avengersów" i Marvel Cinematic Universe życzą aktorowi powrotu do zdrowia

W internecie na temat incydentu z pługiem wypowiedział się m.in. Chris Hemsworth i Chris Pratt

Odtwórca roli Hawkeye'a przeszedł dwie operacje i opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z łóżka szpitalnego

Wypadek Jeremy'ego Rennera

sylwestra Jeremy Renner miał poważny wypadek, który skończył się dla niego dwiema operacjami. Stan aktora jest obecnie stabilny, choć pierwsze doniesienia o incydencie z pługiem bardzo zaniepokoiły jego fanów. Życzenia powrotu do zdrowia napływają do niego zewsząd. Koledzy i koleżanki z planu "Avengersów" i innych filmów "MCU" również okazali swoje wsparcie.

W niedzielę 1 stycznia Jeremy Renner odśnieżał podjazd do swojej posiadłości, która mieści się w hrabstwie Washoe w Nevadzie. Poprzedniego dnia przez stan przewinęła się potężna burza śnieżna. Wiadomo, że za pomocą ratraka próbował ułatwić wyjazd z posesji członkom swojej rodziny, z którymi spędzał sylwestra. W internecie krążą nieoficjalne ustalenia, zgodnie z którymi Renner miał kogoś ratować.

W rozmowie z redakcją CNN rzeczniczka hollywoodzkiego gwiazdora przekazała, że Renner doznał "tępego urazu klatki piersiowej oraz urazów ortopedycznych". Aktor przeszedł już dwie operacje i obecnie jest przytomny.

Warto zaznaczyć, że pierwsze doniesienia o wypadku zszokowały fanów produkcji MCU i nie tylko. Zagraniczne media - bez wchodzenia w szczegóły - huczały o tym, że stan Rennera "jest krytyczny, lecz stabilny".

W wywiadzie dla CNN szeryf hrabstwa Washoe, Darin Balaam, poinformował, że odtwórca roli Hawkeye'a w filmach Marvel Cinematic Universe został przejechany przez toczącą się maszynę (ratraka), gdy próbował do niej wsiąść.

We wtorek Renner zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać, że ma poobijaną twarz i jest podłączony do aparatury. W opisie do fotografii podziękował wszystkim za ciepłe słowa, dodając, że w tym momencie nie jest w stanie napisać więcej o tym, co się stało.

Gwiazdy "Avengersów" i MCU wspierają Rennera po wypadku

Rodzina MCU nie pozostawiła wypadku Jeremy'ego Rennera bez komentarza. Wszystkie gwiazdy komiksowego hitu, które dotąd wypowiedziały się na ten temat, życzą mu powrotu do zdrowia. "Szybkiego powrotu do zdrowia, kolego" – napisał Chris Hemsworth, ekranowy nordycki bóg piorunów, czyli Thor.

"Dalej modlę się w twojej intencji, bracie" – czytamy we wpisie Chrisa Pratta, odtwórcy roli Petera Quilla (aka Star-Lorda) w "Strażnikach Galaktyki". Mark Ruffalo, który towarzyszył Rennerowi na planie trzech produkcji z serii "Avengers" jako zielony Hulk, zwrócił się do fanów z prośbą o to, by "słali w kierunku aktora swoją dobroć". "Mój bracie, kocham Cię" – dodał Taika Waititi, reżyser dwóch ostatnich filmów o Thorze.

"Ani trochę mnie to nie dziwi, że Jeremy Renner został ranny, ratując kogoś w śniegu. Jeremy zawsze był jednym z najbardziej autentycznych ludzi, jakich spotkałem w Hollywood. (...) Piękny mężczyzna, którego uwielbiam. Przesyłam najszczersze życzenia, Jeremy. Jesteś taki silny" – zaznaczyła Evangeline Lilly, która grała z Rennerem w "Avengersi: Koniec gry" i "The Hurt Locker: W pułapce wojny".