TVP zmanipulowała jeden ze swoich materiałów, w którym Donald Tusk wypowiada się rzekomo pochlebnie na temat publicznego nadawcy. "Dziś Goebbels biłby im brawo" – skomentował wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk. Zapowiedział też skargę do KRRiT.

Cezary Tomczyk zapowiada złożenie skargi do KRRiT Fot. Andrzej Iwanczuk / REPORTER

Brak sympatii – delikatnie mówiąc – Telewizji Polskiej do Donalda Tuska jest coraz częstszym obiektem żartów. Ostatnio publiczny nadawca ponownie przeszedł samego siebie. Tym razem zmontował nagranie z udziałem Donalda Tuska w taki sposób, by wyglądało to tak, jakby lider PO chwalił stację.

Tomczyk reaguje na manipulację TVP z Tuskiem

"To jest najbardziej profesjonalna telewizja publiczna w historii. Nigdy telewizja publiczna nie była tak profesjonalna, jak jest dzisiaj" – słychać na nagraniu wypuszczonym w TVP Info. Na najnowszy "spot" TVP zareagował wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk.

Zapowiedział też skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która aktualnie zajmuje się sprawą TVN. Przypomnijmy, chodzi o reportaż "Siła kłamstwa", w którym autor obnaża działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Jak informowaliśmy w naTemat, przewodniczący KRRiT Maciej Świrski może nałożyć na TVN niemal milion złotych kary.

"Donald Tusk chwali TVP? Zobaczcie, jak TVP zmanipulowała słowa szefa Platformy Obywatelskiej. Dziś Goebbels biłby im brawo. Składam skargę do KRRiT, a wy zobaczcie sami, jak rodzi się kłamstwo i manipulacja w TVP" – napisał Cezary Tomczyk na Twitterze.

Przypomnijmy, że TVP wycięła jedynie krótki fragment wypowiedzi Donalda Tuska podczas spotkania z młodzieżą w Gdańsku. Rozmawiano wtedy o przyszłości mediów publicznych i przy okazji kolejnej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza.

Pełna wypowiedź brzmiała tak: "Telewizja Publiczna nigdy nie była tak profesjonalna, jak dziś, ale profesja, którą się zajmuje, to niszczenie przeciwników na zlecenie obecnej władzy. I są w tym profesjonalistami. Debata publiczna może być bardzo gorąca i ludzie nie muszą się oszczędzać, ale jeśli codziennie przez ostatnie dziesięć lat Tusk jest nazywany 'Niemcem', 'mordercą', 'zabójcą prezydenta RP', to ja uważam, że oni naprawdę sieją zło i trzeba ich pokonać wszystkimi dostępnymi politycznymi metodami".

Absurdalny pasek w "Wiadomościach" dotyczący Donalda Tuska

Przypomnijmy o innej kuriozalnej sytuacji, kiedy w "Wiadomościach" TVP ukazał się pasek pt. "Zobacz, zanim Tusk zakaże oglądania". Podczas jednego z wydań wieczornego dziennika informacyjnego, widzom ukazał się taki właśnie nagłówek.

– Donald Tusk często i chętnie mówi o wolności słowa. Są to jednak puste słowa, bo sam próbuje kneblować usta dziennikarzom, próbuje zakazać publikacji Marcina Tulickiego "Nasz człowiek w Warszawie". Nie ma i nie będzie naszej zgody wprowadzenia cenzury – powiedział Michał Adamczyk.

– Będziemy o tym mówić, będziemy ten film pokazywać niezależnie od tego, czy się to podoba liderowi opozycji, czy też nie. Państwo przed telewizorami mają prawo wiedzieć, jak wyglądały próby zbliżenia z Rosją za jego rządów – dodał.

Wyemitowano także fragmenty filmu. Wynika z nich, że Donald Tusk chciał ponoć współpracować z Moskwą i Władimirem Putinem. Przedstawiono także pojedyncze urywki z dawnych deklaracji ówczesnego premiera.