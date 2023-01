P

Pewien deweloper planuje wybudować m.in. niemal 80 bloków mieszkalnych na terenie dawnej kopalni iłów Zesławice w Krakowie. W celu przekonania mieszkańców do swojej inwestycji przekazano na rzecz parafii darowiznę. Inwestor miał poprosić także proboszcza o pomoc.

Proboszcz rozdawał po kolędzie ulotki popierające inwestycje w Zesławicach. Fot. Karol Porwich / BIP Kraków

Jak ustaliła Interia, na terenie dawnej kopalni iłów Zesławice ma powstać szereg inwestycji

Pewien deweloper wpłacił darowiznę na rzecz kościoła, rzekomo obiecując w zamian kaplicę

Proboszcz podczas kolędy wręczał ulotki popierające plany inwestycyjne

Teren, na którym mają powstać bloki, należy do spółki Zesławice. Obecnie udziały w niej ma Grand Depot z Zabrza, który zajmuje się nieruchomościami. Firma chce wybudować na wspomnianym terenie 79 budynków wielorodzinnych.

Każdy z bloków miałby mieć po siedem kondygnacji i posiadać podziemne garaże. Oprócz tego, 29 budynków z trzema kondygnacjami. W planach są też o wiele większe inwestycje takie jak przedszkole, szkoły, park czy pawilon handlowy.

Sprawę nagłośnił miejscowy proboszcz. Ks. Jan Krzyżanowski. Podczas tzw. kolędy przekazywał parafianom pisma popierające inwestycje, które mogli podpisać i odesłać deweloperowi.

Jak przekazała Interia, radny Łukasz Gibała, który dostał takie pismo od jednego z mieszkańców, stwierdził, że ksiądz miał usłyszeć obietnicę nowej kaplicy, która by powstała podczas budowy osiedla. Jak ustalono, w piśmie jest adnotacja, która głosi, że zgoda na inwestycję jest równoznaczna z poparciem budowy infrastruktury towarzyszącej (w tym kaplicy).

Firma wpłaciła darowiznę na rzecz parafii

Z kolei kolejny radny Łukasz Sęk przekazał, że mieszkańcy twierdzą, iż parafia miała dostać pieniądze od firmy. Proboszcz jednak zaznaczył, że każdy ma prawo przekazać darowiznę na kościół. Finalnie, to i tak od urzędu i radnych zależy co i gdzie jest budowane.

– Najważniejsze, aby wszystko było zgodnie z prawem. Inwestycja ma powstać na terenie parafii, więc naturalne jest, że na ten temat rozmawiam z parafianami. Jednym się te plany podobają, innym nie. Każdy ma mieć prawo do swojego zdania. Jednak podkreślam, to urzędnicy i radni decydują o tym, co może być budowane – mówił proboszcz.

Portal próbował skontaktować się także z przedstawicielami spółki, jednak bezskutecznie.

