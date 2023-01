W

W najbliższych dniach pogoda wciąż będzie nam się dawać ostro we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia. Należy przygotować się na drastyczny spadek temperatur i intensywne opady śniegu.

Pogoda w Polsce da nam w kość. IMGW ostrzega przed śnieżycami i zamieciami. Fot. Kamil Krukiewicz / Reporter / East News ; IMGW

Nie tylko w rejonach górskich doświadczymy zimowej aury. W niemal całym kraju pogoda da nam w kość. Idą silne śnieżyce, wichury, a miejscami nawet zamiecie śnieżne

Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia oraz drugiego dla regionów górskich

Sytuacja pogodowa zacznie stopniowo poprawiać się od poniedziałku. Wciąż jednak będziemy doświadczać opadów śniegu

Pogoda w Polsce da nam w kość. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Morskiej wydał ostrzeżenia meteorologiczne obowiązujące od piątku 20 stycznia do poniedziałku 23 dnia miesiąca. Z powodu śnieżyc i oblodzenia dróg należy zachować szczególną ostrożność we wszystkich województwach. Niebezpieczne zdarzenia pogodowe ominą jedynie rejon Zielonej Góry.

Już w sobotę w Jeleniej Górze i Wałbrzychu należy spodziewać się nawet zamieci śnieżnych. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim wystąpi silny wiatr, którego prędkość wyniesie nawet do 90 km/h.

Na południowej granicy Polski obowiązują alerty drugiego stopnia związane z silnymi śnieżycami. Tam prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm.

Opublikowano także dokładną prognozę pogody na nadchodzący weekend. Jeszcze w piątek 20 stycznia będziemy mieli chwilę oddechu przed konkretnymi mrozami. Temperatura wyniesie od -2 stopnie Celsjusza w górach do 3 stopni Celsjusza nad morzem. Lokalne zawieje śnieżne wystąpią na południowym wschodzie Polski.

W Polsce południowo-wschodniej pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka.

Cały weekend pod znakiem śnieżyc

Już w nocy w piątku na sobotę odnotujemy drastyczne zmiany. Do naszego kraju napłynie niż przynoszący opady śniegu. Pokrywa wyniesie nawet do 15 cm. Wraz z przemieszczaniem się niżu należy spodziewać się porywistego wiatru, który wywoła zwieje i ograniczy widoczność na drogach.

W ciągu dnia zaś termometry pokażą wartości od -5 stopni w Karpatach do 5 stopni nad morzem. "Wiatr, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, będzie porywisty, do 65 km/h, a nad morzem nawet do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne i ograniczenie widzialności w trakcie intensywnych opadów śniegu" – przekazali synoptycy z IMGW.

Delikatna poprawa warunków atmosferycznych nastąpi w niedzielę. Zaobserwujemy przede wszystkim znacznie słabsze opady śniegu, jednak wystąpią one na terenie całego kraju. Mocno zróżnicowana będzie także temperatura.

Od -12 stopni Celsjusza w Karpatach, -8 stopni na południowym wschodzie, -2 stopni w centrum nawet do 2 stopni Celsjusza w rejonach nadmorskich.