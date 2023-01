P

Percy Hynes White, odtwórca roli Xaviera w serialu "Wednesday" Netfliksa, został oskarżony przez użytkowników Twittera m.in. o napaść na tle seksualnym. Pod adresem kanadyjskiego aktora pojawiły się też zarzuty o rasizm i wysyłanie nieodpowiednich zdjęć nieletnim.

Użytkowniczki Twittera twierdzą, że Percy Hynes White zachowywał się w stosunku do nich nieprzyzwoicie. Fot. kadr z serialu "Wednesday"

Percy Hynes White miał zablokować możliwość komentowania swoich zdjęć na Instagramie

"Wednesday" doczeka się 2. sezonu. Hitem w sieci stał się taniec Wednesday Addams

Percy Hynes White z "Wednesday" oskarżony o napaść seksualną

Po premierze pierwszego sezonu serialu "Wednesday" opowiadającego o szkolnych perypetiach Wednesday Addams internauci okrzyknęli Percy'ego Hynesa White'a nowym bożyszczem. Warto zaznaczyć, że od ukazania się produkcji w ofercie platformy Netflix minęły prawie dwa miesiące.

W czwartek 19 stycznia bieżącego roku na Twitterze zaczęły trendować hashtagi z nazwiskiem kanadyjskiego aktora. Pod adresem odtwórcy Xaviera Thorpe'a w "Wednesday" pojawiły się oskarżenia wysunięte przez kobiety, które twierdzą, że w przeszłości padły ofiarą napaści seksualnej z jego strony.

Jedna z użytkowniczek Twittera napisała, że gwiazdor miał napastować ją i "wielu jej przyjaciół", kiedy mieszkał w Toronto. W serii tweetów Percy'emu Hynesowi White'owi zarzucono także wysyłanie nieodpowiednich zdjęć nieletnim (m.in. nagich) oraz rasizm. Co więcej, internauci uważają, że znaleźli tajne konto aktora, na którym miał on publikować obraźliwe wpisy.

Warto dodać, że 21-letni Kanadyjczyk zablokował możliwość komentowania swoich zdjęć na Instagramie. Zawiedzeni nieoficjalnymi oskarżeniami widzowie domagają się usunięcia go z obsady serialu "Wednesday". Ani Percy Hynes White, ani Netflix na razie nie skomentowali tych internetowych zarzutów.

"Wednesday" otrzyma drugi sezon

Przypomnijmy, że niedawno Netflix ogłosił, że powstanie kontynuacja "Wednesday". "Globalny fenomen powróci z drugim sezonem"– mogliśmy przeczytać krótkim filmie, który zamieszczono w mediach społecznościowych. Nie podano jednak daty, kiedy ukaże się drugi sezon.

"My zawsze patrzymy w przyszłość, kiedy siadamy do tworzenia serialu. Zawsze mamy w głowie kilka sezonów. Nigdy się tego nie spodziewamy, ale oczekujemy, że nasza produkcja odniesie sukces. Dlatego zawsze przedstawiamy potencjalne historie oraz postaci na co najmniej trzy lub cztery sezony. Możemy je rozwijać i zmieniać" – przyznali jakiś czas temu twórcy serialu Alfred Gough i Miles Millar w rozmowie z "Variety".

Taniec Wednesday Addams hitem sieci

Jak pisała wcześniej w naTemat Ola Gersz z Działu Kultura, serial "Wednesday" błyskawicznie stał się hitem Netfliksa, a taniec granej przez Jennę Ortegę bohaterki – istnym fenomenem. Nikogo nie powinno dziwić, że na TikToku szybko powstał "Wednesday Challenge" (i wylał się również na Instagrama), który polega na odwzorowaniu charakterystycznych ruchów Wednesday Addams wykonywanych przez nią podczas szkolnego balu.

Największy zachwyt wywołała u internautów rosyjska łyżwiarka figurowa Kamiła Walijewa, która podczas krajowych mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym odwzorowała taniec "Wednesday". W swoim występie odtworzyła najważniejsze ruchy taneczne Ortegi, przy okazji dodając do nich elementy ściśle związane z uprawianą przez nią dyscypliną.