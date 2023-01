T

Telewizja Polska ma nową prowadzącą serwisy informacyjne transmitowane na antenie TVP Info. Jest to... finalistka Miss Polski i Miss Polonia, Aleksandra Gronowska.

Finalistka Miss Polski nową prowadzącą w TVP Info Fot. Facebook / Aleksandra Gronowska

Aleksandra Gronowska została nową prowadzącą w TVP Info

Z Telewizją Polską związana jest od prawie trzech lat

Nowa gwiazda TVP była finalistką Miss Polski i Miss Polonia

Podczas jednego z serwisów informacyjnych na antenie TVP Info mogliśmy zaobserwować nową prowadzącą, która kroczy pewnym krokiem po studio. Jak już wiadomo, nowa twarz TVP Info to Aleksandra Gronowska, pochodząca z Piotrkowa Trybunalskiego.

Kim jest Aleksandra Gronowska?

Związana z publicznym nadawcą jest od prawie trzech lat, a dokładniej od września 2020 roku. Wcześniej pracowała dla TVP3, ale jej relacje można było zobaczyć także w TVP World czy TVP Info. Pod koniec 2022 roku została również współprowadzącą program śniadaniowy "Budzi się ludzi" na antenie TVP3 Łódź.

Jak donoszą Wirtualne Media, Gronowska studiowała kierunek Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia podyplomowe na SWPS. W 2019 roku była finalistką w konkursie Miss Polonia. W 2022 roku z kolei znalazła się w czołowej piątce w finale Miss Polski.

Wielka gwiazda w "Szansie na Sukces" pierwszy raz po 13 latach

Ostatnio pisaliśmy także o Dodzie, która zaskoczyła wszystkich swoją obecnością w TVP. W niedzielę Dorota Rabczewska wrzuciła na relację zdjęcia i filmiki, na których jej zapowiedź sprzed kilkunastu dni o powrocie do TVP stała się jasna. Doda pokazała, jak błyszczy w "Szansie na sukces".

"Pozdrawiam ze studia 'Szansy na sukces'. Pierwszy raz gościem byłam w 2005, potem w 2010 i po 13 latach znowu mam ten zaszczyt" – oświadczyła, wrzucają własną fotografię oraz krótkie nagranie, na którym pozuje z Markiem Sierockim. Na TikToku gwiazdy zagościło także wideo, na którym widzimy ją przechadzającą się po korytarzu Woronicza, a na końcu kadr z drzwiami do garderoby "Szansy na sukces". Fani bardzo ucieszyli się, że niebawem zobaczą ją w odcinku specjalnym. W wielu komentarzach odnieśli się do tego, że artystka ponownie zawitała do publicznego nadawcy po tym, gdy za sterami na Woronicza nie ma już ani Jacka Kurskiego, ani jego małżonki Joanny, którzy podobno nie darzą jej sympatią i mieli blokować jej udział w formatach TVP. "Nie ma Kurskich, to Doda jest w TVP"; "O jak super!"; "Ale sztos! Nie mogę się doczekać, takie informacje to ja lubię"; "Specjalnie obejrzę ten odcinek z moją babcią, która jest Twoją fanką"; "Boże, co za piękna informacja, kiedy emisja?" – reagowano.

Inni nawiązali do jej niesamowitej figury i marzenia piosenkarki, wyrażając nadzieję, że w końcu doczeka się bycia jurorką w programie TVP. "Doda w TVP? Jezuuu... Może doczekamy się The Voice"; "Oby się spełniło Twoje marzenie odnoście jury Voice of Poland"; "Czyli drzwi zaczynają się otwierać. Życzę spełnienia marzenia o fotelu" – pisali fani.