Moskwa zdecydowała o wydaleniu z kraju ambasadora Estonii Margusa Laidre. Dyplomata musi opuścić Rosję do 7 lutego 2023 roku. Jak podał rosyjski portal Ria Novosti, chodzi m.in. o "totalną rusofobię i kultywowanie wrogości" wobec Federacji Rosyjskiej.

Rosja wydaliła ambasadora Estonii z kraju. Fot. Vyacheslav Oseledko

Moskwa zdecydowała o wydaleniu ambasadora Estonii

Margus Laidre był ambasadorem w Rosji od 2018 roku

Estonia niedawno wydała decyzję o największym jak dotąd pakiecie pomocy dla Ukrainy

"W ostatnich latach estońskie kierownictwo celowo niszczy cały wachlarz stosunków z Rosją. Totalna rusofobia, kultywowanie wrogości wobec naszego kraju, zostały przez Tallinn podniesione do rangi polityki państwowej" – przekazała rosyjska placówka dyplomatyczna.

Rosja zrzuca odpowiedzialność za decyzję na Estonię

Jak pisze portal Ria Novosti, strona rosyjska zdecydowała się na obniżenie rangi przedstawiciela dyplomatycznego w obu krajach do charge d'affaires. Rosyjscy dyplomaci podkreślają, że cała odpowiedzialność spoczywa po stronie estońskiej. Ambasadorowi nakazano opuścić Rosję do 7 lutego. Rosyjskie MSZ twierdzi, że Estonia jest jednym z najbardziej wrogo nastawionych państw. Według rzeczniczki ministerstwa Mariji Zacharowej "estoński reżim dostał to, na co zasłużył".

Jak podał estoński portal err.ee, Rosja odwołuje również swojego ambasadora w Tallinie, Władimira Lipajewa. Dodają, że w najbliższym czasie okaże się, czy ktoś z pracowników ambasady przejmie obowiązki ambasadora, czy zostanie wysłana nowa osoba z Tallina.

Największy pakiet pomocy z Estonii dla Ukrainy

W ubiegły czwartek 19 stycznia Estonia zdecydowała o udzieleniu Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 113 mln euro. To jak dotąd największy pakiet pomocy udzielony przez Estonię.

– Oddajemy Ukrainie wszystkie nasze haubice kalibru 155 mm, chcemy w ten sposób stworzyć precedens, aby inne kraje nie miały już żadnych wymówek, dlaczego nie mogą dostarczyć Kijowowi broni niezbędnej do wygrania wojny – powiedział ambasador Estonii w Ukrainie Kaimo Kuusk, cytowany w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

W sumie estońska pomoc wojskowa dla Ukrainy wzrosła do 370 mln euro, czyli nieco ponad jeden procent produktu krajowego brutto Estonii.

Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. 11 państw NATO przekaże ogromne ilości broni

Ostatnio w naTemat.pl pisaliśmy także o ogromnym pakiecie pomocy dla Ukrainy od NATO. Litwa przekaże Ukrainie działa przeciwlotnicze L-70 i dwa śmigłowce Mi-8. W przypadku Litwy mowa o pomocy wartej aż 125 milionów euro.

Dania wyśle 19 samobieżnych haubicoarmat Caesar. Co więcej, Holandia już niedługo wyśle w porozumieniu z USA i Niemcami baterię Patriot na Ukrainę.

W przypadku Wielkiej Brytanii mowa o 600. rakietach Brimstone oraz o trzech bateriach haubic AS-90. W przypadku Szwecji już szykowane są dostawy wozów bojowych CV90 oraz haubic Archer. Estonia z kolei zaoferowała pomoc w postaci dziesiątek haubic kalibru 155 i 122 mm, amunicji, pojazdów oraz setki granatników przeciwpancernym Carl Gustaf.