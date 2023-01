"Ginny i Georgia" to jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa, który opowiada o relacji młodej matki z córką oraz o trudach przyjaźni. Nie brakuje w nim też kryminalnej domieszki. Oto 5 tytułów, które spodobają się fanom produkcji o samotnie wychowującej blondynce z Teksasu i jej dzieciach.

Jakie seriale są podobne do "Ginny & Georgia"? Fot. kadr z serialu "Ginny & Georgia"

"Ginny i Georgia" to serial Netfliksa o młodej matce i jej nastoletniej córce. W tle mamy wątki miłosne, kryminalne i teen drama. Niedawno na platformie streamingowej zadebiutował 2. sezon tego tytułu.

Jakie seriale są podobne do "Ginny & Georgia"? Oto 6 propozycji od Działu Kultura naTemat.

Na liście znajdziecie m.in. "Kochane kłopoty", "Słodkie magnolie" i "Firefly Lane".

O czym jest serial "Ginny & Georgia"?

Przypomnijmy, o czym opowiada "Ginny & Georgia". Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Georgia urodziła swoją córkę, gdy miała 15 lat. Kiedy poznajemy Ginny, jest ona w tym samym wieku, w którym jej matka zaszła w ciążę. Już na samym wstępie dowiadujemy się, że zamożny ojczym dziewczynki i jej młodszego brata Austina zginął w wypadku samochodowym. Nastolatka i jej rodzina decydują się tym samym zacząć wszystko od nowa. Dlatego też przeprowadzają się z Teksasu do Massachusetts. Szybko okazuje się, że mroczna przeszłość nie daje Georgii o sobie zapomnieć.

Role główne zagrali m.in. Antonia Gentry ("Słodki wybór"), Brianne Howey ("Przejście"), Felix Mallard ("Happy Together"), Katie Douglas ("Uwierzcie mi") i Sara Waisglass ("Degrassi: Nowy rocznik").

"Ginny & Georgia" to miła odmiana wśród przekombinowanych tytułów Netfliksa. Choć fabuła serialu sama w sobie jest chwilami pretensjonalna, nie przeszkadza to w odczuwaniu frajdy z jej oglądania. Dla matek i córek to pozycja wręcz obowiązkowa!" - napisaliśmy w recenzji tytułu.

6 seriali podobnych do "Ginny i Georgia"

1. Kochane kłopoty

"Kochane kłopoty" ("Gilmore Girls") skupiają się na Lorelei i Rory Gilmore – na ich marzeniach, życiu miłosnym i wspólnych problemach, którym nieprzerwanie muszą stawiać czoła. Kameralność serialu pozwala nam zżyć się z bohaterkami – kibicować im, a czasem nawet i powkurzać się na nie.

W obsadzie znaleźli się m.in. Alexis Bledel ("Stowarzyszenie wędrujących dżinsów), Lauren Graham ("Parenthood"), Milo Ventimiglia ("Tacy jesteśmy"), Melissa McCarthy ("Druhny") i Jared Padalecki ("Nie z tego świata"). "Kochane kłopoty" obejrzymy na platformie Netflix.

2. Firefly Lane

"Firefly Lane" to adaptacja powieści Kristin Hannah opowiadającej o przyjaźni między Kate Mularkey i Tully Hart, która trwała od połowy lat 70. Kate była introwertyczką z kochającymi rodzicami, Tully zaś ekstrawertyczką próbującą zapomnieć o traumatycznym dzieciństwie, które kręciło się wokół uzależnienia jej matki-hipiski. Dziewczyny razem dorastają, wspólnie przeżywają rozstania i u swojego boku zaczynają pierwszą pracę.

W serialu Netfliksa wystąpili m.in. Katherine Heigl ("Brzydka prawda"), Sarah Chalke ("Hoży doktorzy"), Ben Lawson ("To właśnie seks") i Beau Garrett ("Tron: Dziedzictwo"),

3. Już nie żyjesz

Jen Harding jest agentką nieruchomości, która niedawno została wdową. Kobieta ma mętlik w głowie po niespodziewanej śmierci męża. By uporać się ze swoimi emocjami, zapisuje się do grupy wsparcia, gdzie poznaje Judy Hale. Ona też w ostatnim czasie straciła narzeczonego. Sprawy zaczynają się komplikować. Dwie panie mają ze sobą więcej wspólnego, niż by się spodziewały.

Na ekranie zobaczymy m.in. Christinę Applegate ("Świat według Bundych"), Lindę Cardellini ("Scooby-Doo"), Jamesa Marsdena ("Westworld"), Natalie Morales ("Lekcje języka") i Steve'a Howeya ("Shameless - Niepokorni").

4. Virgin River

"Bohaterką popularnego show jest Mel (Alexandra Breckenridge), położna i pielęgniarka, która przeprowadza się z Los Angeles do małego miasteczka w Karolinie Północnej z zamiarem rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Na miejscu zawiązuje nowe przyjaźnie, stawia czoła zawodowym wyzwaniom i – oczywiście – się zakochuje" - tak serial "Virgin River" opisała Ola Gersz z Działu Kultura naTemat. W obsadzie serialu, który znajdziemy na Netfliksie, wymieniono m.in. Alexandrę Breckenridge ("Tacy jesteśmy"), Martina Hendera ("Cuda z nieba"), Tima Mathesona ("Menażeria"), Anette O'Toole ("Tajemnicze Smallville") i Bena Hollingswortha ("Love by Design").

5. Słodkie magnolie

"Słodkie magnolie" przedstawiają widzom historie trzech kobiet z Karoliny Południowej, które przyjaźnią się od dziecka. Maddie Townsend to rozwódka z trójką dzieci, Dana Sue Sullivan jest szefową kuchni i właścicielką restauracji, a Helen Decatur pracuje jako prawniczka.

W obsadzie serialu wymieniono nazwiska m.in. Joanny Garcii ("Reba"), Brooke Elliott ("Jej Szerokość Afrodyta"), Justin Bruening ("Knight Rider"), Heather Headley ("Respect") i Anneliese Judge ("Where's Rose").

6. Good Girls

Siostry Beth i Annie przyjaźnią się z Ruby. Z powodu braku pieniędzy trójka kobiet decyduje się obrabować najbliższy supermarket. Zysk z napadu przewyższa najśmielsze oczekiwania. Ich skok przyciąga uwagę lokalnego przestępcy, który próbuje wkręcić je w przemyt i pranie brudnych pieniędzy.

W "Good Girls" ujrzymy m.in. Christinę Hendricks ("Mad Men"), Mae Whitman ("The DUFF [ta brzydka i gruba]"), Rettę ("Parks and Recreation"), Manny Montana ("Graceland") i Matthew Lillard ("Scooby-Doo").