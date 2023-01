W

W luty wejdziemy z konkretnym załamaniem pogody. Niż Nikolas zanurkuje w Polsce, wywołując większą dynamikę warunków atmosferycznych. Nadciągają chłodne masy powietrza i spadki temperatur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z oblodzeniem na drogach i chodnikach.

Pogoda. Niż Nikolas zanurkuje w Polsce. IMGW wydało alerty. Fot. Kamil Krukiewicz / Reporter / East News ; YouTube / Fanipogody

W najbliższych dniach pogoda przejdzie zmiany. W większości województw obowiązują alerty pierwszego stopnia

"Po wielu dniach dominacji zgniłych wyżów, pochmurnej i mglistej aury, nadciąga większa dynamika w pogodzie" – czytamy na Fanipogody.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed spadkiem temperatur oraz oblodzeniem na drogach

Idzie załamanie pogody – niż Nikolas zanurkuje w Polsce

Tegoroczna zima upłynęła pod znakiem mnóstwa zjawisk pogodowych. Od silnych opadów śniegu po wręcz wiosenną aurę. Teraz pogoda będzie przypominać bardziej późną jesień niż początek lutego, jednak w najbliższych dniach znów poczujemy zimę.

Jak informują eksperci ze strony Fanipogody.pl, w centralnej części Europy otworzyła się brama dla ośrodków niżowych z dalekiej północy. Co to oznacza? To oznacza, że niż Nikolas rozgości się w Polsce na dobre.

W kraju już możemy zaobserwować chłodniejsze masy powietrza, a w najbliższych dniach sytuacja jedynie się pogorszy. W niedzielę 29 stycznia należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

Pogoda na niedzielę i przyszły tydzień (29.01-02.02)

Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza w rejonach górskich do 3 stopni Celsjusza na Pomorzu. Doświadczymy także umiarkowanych porywów wiatru, których prędkość wyniesie nawet do 65 km/h.

W poniedziałek temperatura wyniesie od -4 stopni do 4 stopni. Prędkość wiatru wyniesie nawet do 80 km/h. Równolegle po wschodniej i południowej stronie niżu przemieszczała będzie się strefa intensywnych opadów śniegu.

Fanipogody.pl przekazali, że od początku tygodnia śnieżyce będą ciągnąć się od Finlandii aż do samego centrum Polski. Na północnym wschodzie spadnie nawet do 30 cm śniegu. W gorszej sytuacji będą Łotysze i Estończycy, którzy w ciągu doby odnotują nawet 40 cm pokrywy śnieżnej.

Podobnie będzie od wtorku do czwartku. "Przelotne opady śniegu, na północy i zachodzie także deszczu ze śniegiem. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, opady śniegu mogą być okresami intensywne" – donosi IMGW.

W tym czasie na ogół zimna pogoda będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.

Od niedzieli do czwartku obowiązują alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących nawierzchni. Ostrzeżenia dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego i lubelskiego.