Domowy "eksperyment" polegający na stworzeniu hybrydy człowieka i... kury znów stał się hitem na YouTube. Tym razem jednak w formie parodii słynnego filmiku sprzed lat, w którym pewien Rosjanin stworzył "homunculusa z jajka". Nabrało się na niego mnóstwo osób, a niektórzy latami śledzili, jak się rozwija jego "dziecko". Jeżeli teraz coś jecie, to przestańcie, bo może wam się zrobić niedobrze.

Homunculus z jajka to kultowy filmik nagrany przez Rosjanina, Korneya Aleeva. Wiele osób dało się nabrać. Fot. Как Сделать / YouTube

W 2015 roku hitem sieci był filmik Korneya Aleeva - rosyjskiego youtubera "Jak zrobić homunculusa". Do tej pory został wyświetlony ponad 22 miliony razy.

"Alchemik" wstrzyknął rzekome nasienie do kurzego jajka. Potem pokazał, co z tego wyrosło – obrzydliwy "glut", który jest niby hybrydą człowieka i kury. Robił sobie z widzów oczywiście nomen omen jaja.

Wiele osób jednak uwierzyło, że to prawda, a inni youtuberzy zaczęli go naśladować i tworzyć w swoich domach podobne homunculusy.

Teraz szalony eksperyment powrócił - kanał ActionLabShorts zrobił jednak jego parodię. Co się z autorem oryginału?

Krótki filmik "Making an Homunculus (DO NOT TRY)" trafił do karty "Na czasie" YouTube i obejrzano go już niemal 9 milionów razy. Sporo osób po raz pierwszy miało do czynienia z tematem homunculusa, który rozgrzał internet parę lat temu. Szybko jednak mogą poczuć rozczarowanie, bo tylko na samym starcie jest zachowana aura tajemniczości i niepokoju towarzysząca oryginałowi.

Autor po prostu parodiuje "eksperyment" Rosjanina i już od początku wiadomo, że to ściema - dodaje bowiem "DNA" truskawki, czyli wstrzykuje sok z tego owocu do jajka, a nie spermę (podobno), jak Rosjanin. Końcówka też jest rozbrajająca. "Nawet wykonałem ostatni krok, o którym on nie wspomniał, jak włożenie czegoś do jajka" – szydzi twórca filmiku.

Homunculus z jajka. Po filmiku rosyjskiego youtubera niektórzy mieli potem koszmary

Stworzenie sztucznego człowieka od dawna fascynowało naukowców i pisarzy. Homunculus (łac. człowieczek), podobnie jak kamień filozoficzny, to pojęcie znane z alchemii czy "Fausta" Goethego. Obecnie ludzie nauki raczej skupiają się na innych sztucznych rzeczach: zapłodnieniu in vitro, organach do transplantacji czy sztucznej inteligencji, o której nawet najstarszym alchemikom się nie śniło.

Co nie znaczy, że nie ma osób, które nie wierzą w istnienie hybryd człowieka z innymi gatunkami – Edyta Górniak w zeszłym roku twierdziła, że one żyją wśród nas. Prawdopodobnie nawiązywała do teorii spiskowej o reptilianach, którzy w starożytnych czasach niby krzyżowali ludzi z jaszczurkami. Hybrydy jednak nie są tylko wymysłem science-fiction. Nie trzeba nawet jakoś specjalnie szukać dowodów: muł to wyhodowana przez człowieka hybryda konia i osła. Do ludzkiej hybrydy przejdziemy za chwilę.

W nagraniu rosyjskiego alchemika na YouTube mamy do czynienia z czymś zupełnie nierealnym. Jednak sądząc po komentarzach w sieci, sporo osób i tak uwierzyło, że to jest możliwe. Jeden z internautów napisał, że widział filmik pomysłowego youtubera jako dziecko i żył potem w strachu przed "rosyjskim homunculusem". Nic dziwnego, bo ta scena jest jak z jakiegoś horroru found footage lub creepypasty.

Czy da się w ogóle stworzyć hybrydę człowieka i kurczaka? Wiele osób się nad tym naprawdę zastanawia

Osoby, które nie spały na lekcjach biologii w szkole, wiedzą, że takie "sztuczne zapłodnienie" jajka nic by nie dało. Nie zmienia to faktu, że ludzkie hybrydy są możliwe – myślicie, że nikt tego wcześniej nigdy nie robił? Nawet w 2021 r. powstał embrion człowieka i małpy, ale naukowcy nie poszli z tym dalej. Robili to tylko po to, o czym wcześniej pisałem - by w przyszłości tworzyć tkanki potrzebne do przeszczepu serca czy nerek.

Raczej nikt nie będzie podejmować się rozwijania (i wychowywania!) takiego embriona - przynajmniej oficjalnie, ze względów etycznych. Krzyżówka człowieka i kurczaka jest jednak niemożliwa, bo m.in. łączy nas przepaść genetyczna, mamy kompletnie różną liczbę chromosomów (człowiek ma 23 pary, a kura 39), a sama metoda użyta w filmiku Rosjanina jest absurdalna.

Wszystko to elegancko wyjaśnia Dawid Myśliwiec – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który prowadzi popularny kanał "Uwaga! Naukowy bełkot". Nagrał materiał po prośbach widzów – bardziej niepokojące od samego homunculusa jest to, że takie szalone rzeczy trzeba ludziom tłumaczyć.

Co się stało z Korneyem Aleevem? Rosyjski youtuber od filmiku z homunculusem z jajka zniknął z sieci

Strasznej otoczki "eksperymentowi" Rosjanina dodaje też fakt, że zniknął z YouTube'a po serii aż 21 filmików z homunculusem (ale nagrywał też inne szalone rzeczy). Korney Aleev ostatni wrzucił w 2018 roku i nie wiadomo, co się nim działo później. Jedni uważali, że był aktorem, który zginął w tamtym czasie w wypadku, ale zostało to zdementowane – autorowi filmiku "RIP Korney - Russian Homunculus Creator Passes Away" coś pomyliło, bo mówił o kimś zupełnie innym.

Drudzy uważają, że przez pokazanie, jak w warunkach domowych stworzyć hybrydę człowieka, został zamordowany przez rosyjskie służby, a jego śmierć jest ukrywana. Trzeci z kolei uważają, że zabiło go jego "dziecko", które potem uciekło z jego laboratorium. Na te dwie ostatnie rzeczy nie ma żadnych dowodów, ale chyba też takowych nikt nie potrzebuje.