Proszę państwa, to jest nowy profesor Rafał Wilczur. Netflix kręci swoją wersję kultowego "Znachora"

Bartosz Godziński

"Znachor" z 1981 roku to jeden z ukochanych filmów Polaków – wielu z nas ogląda go od lat, co roku w święta, a niektórzy praktycznie zawsze wtedy, gdy leci w telewizji. Niedługo historię profesora Wilczura będzie mógł poznać cały świat. Netflix postanowił wziąć na warsztat klasykę i zekranizować własną wersję powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Premiera jeszcze w tym roku.