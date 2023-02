U nia Europejska nie przerywa nakładania na Rosję kolejnych sankcji. W życie właśnie weszło embargo na import rosyjskich paliw gotowych. Nie wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że nie odbije się to na cenach paliwa na Orlenie. – Nie wykluczam, że już niedługo zobaczymy nawet 9-10 złotych za diesla – powiedział dla TOK FM dr Ireneusz Bil.





Idzie drastyczny wzrost cen paliw? Ekspert: Nawet 9-10 złotych za diesla

Alan Wysocki

Unia Europejska nie przerywa nakładania na Rosję kolejnych sankcji. W życie właśnie weszło embargo na import rosyjskich paliw gotowych. Nie wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że nie odbije się to na cenach paliwa na Orlenie. – Nie wykluczam, że już niedługo zobaczymy nawet 9-10 złotych za diesla – powiedział dla TOK FM dr Ireneusz Bil.