Sekretarz generalny ONZ alarmuje ws. wojny. Guterres mówi o "konflikcie na pełną skalę"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym w Nowym Jorku mówił głównie o wojnie w Ukrainie. Szef Organizacji Narodów Zjednoczonych apelował o natychmiastowe przebudzenie, gdyż światu grozi "konflikt na pełną skalę".

Antonio Guterres alarmuje ws. wojny na pełną skalę Fot. Ukrinform

Szef ONZ na poniedziałkowym Zgromadzeniu Ogólnym alarmował o zagrożeniu "wojną na pełną skalę"

Antonio Guterres apelował o "zabranie się do pracy"

Sekretarz generalny ONZ potępił wszystkich, którzy łamią postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych

Sekretarz generalny ONZ w swojej wypowiedzi przywołał Zegar Zagłady, który znajduje się na Uniwersytecie Chicagowskim i wyznacza moment "zagłady ludzkości". Eksperci ds. bezpieczeństwa przestawili wskazówki na 90 sekund do północy, co jest rekordowo bliską godziną. Guterres stwierdził, że trzeba to interpretować jako sygnał ostrzegawczy.

Sekretarz generalny ONZ o zagrożeniu wojną na pełną skalę

Szef Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres wypowiedział się w poniedziałek na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. – Musimy się obudzić i zabrać do pracy – mówił. Sekretarz przyznał, że szanse na eskalacje wojny rosną. – Świat zmierza w kierunku wojny na pełną skalę z szeroko otwartymi oczami – zaalarmował Guterres.

– To czas na przemiany – apelował Antonio Guterres. Szef ONZ w swojej wypowiedzi odwołał się również do innych konfliktów i potępił wszystkich, którzy łamią postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych.

Nowe wytyczne na wypadek wojny. Rząd pracuje nad ściśle tajnym dokumentem

Przypomnijmy także, że rząd PiS pracuje nad tajnym dokumentem, który określa zadania państwa w razie wybuchu wojny. O pracach nad tym dokumentem pisał Onet. Jak podał portal, rząd, prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz wojsko pracują nad nową Polityczno-Strategiczną Dyrektywą Obronną.

Dokument ten określa zadania struktur państwa na czas zagrożenia i wojny i jest dokumentem wykonawczym do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

– To jeden z najtajniejszych dokumentów w państwie. Nie mogę więc zdradzać szczegółów. Potwierdzam, jednak że rzeczywiście pracujemy nad przygotowaniem nowej dyrektywy obronnej – stwierdziła osoba związana z Ministerstwem Obrony Narodowej.