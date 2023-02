"Mała śmierć" na małym ekranie. Oto pięć najlepszych scen orgazmu w serialach na VOD

Kobiecy orgazm coraz częściej pojawia się i na dużym, i na małym ekranie. Skupmy się jednak na serialach, które ukazały "małą śmierć" (po francusku la petite mort). Oto pięć najlepszych scen szczytowania.

O kobiecym orgazmie zrobiło się ostatnio głośno za sprawą występu Katarzyny Figury w krótkometrażowym filmie "Victoria".

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, temat kobiecego orgazmu powrócił jak bumerang za sprawą krótkometrażowego filmu "Victoria" z Katarzyną Figurą. Aktorka została wyróżniona przez "Wysokie Obcasy" za "oszałamiający kobiecy orgazm, na który czekałyśmy w polskim kinie".

"Amelia, atrakcyjna kobieta w średnim wieku, od wielu lat żyje w małżeństwie z rekonstruktorem średniowiecznych bitew. Związek stopniowo popada w rutynę (...). To, co przez całe życie pozostawało uśpione, zacznie budzić się wraz ze znalezieniem tajemniczej przesyłki pod drzwiami mieszkania" – czytamy w opisie filmu "Victoria". Oczywiście we wspomnianej przesyłce bohaterka znajdzie wibrator.

Na dużym ekranie mieliśmy już orgazm w wydaniu Meg Ryan w "Kiedy Harry poznał Sally" i Natalie Portman w "Czarnym łabędziu". A co z serialami, które obejrzymy na VOD? Oto 5 orgazmicznych scen przedstawionych na małym ekranie.

1. Bridgertonowie

"Bridgertonowie" to serial określany mianem "sexy" odpowiednika prozy Jane Austen. Dotychczas na platformie Netflix pojawiły się dwa sezony produkcji, a w każdym z nich możemy zobaczyć kilka scen seksu.

Widzowie z pewnością pamiętają sekwencję z pierwszej odsłony, w której książę Hastings, czyli Simon Basset (Regé-Jean Page), mówi swojej przyszłej żonie, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), by odkryła swoje ciało. Dziewczyna zaczyna eksperymentować z własną seksualnością. Leżąc pewnego dnia w łóżku, odkrywa, że sama może dać sobie przyjemność.

W scenie nocy poślubnej książę prosi małżonkę, by masturbowała się przy nim podczas gry wstępnej. Utrata dziewictwa kończy się dla Daphne orgazmem przez wielkie "O".

Przypomnijmy, że w obsadzie "Bridgertonów" - oprócz Page'a i Dynevor - znaleźli się również m.in. Julie Andrews ("Dźwięki muzyki"), Golda Rosheuvel ("Diuna"), Nicola Coughlan ("Derry Girls"), Shelley Conn ("Kochanki"), Calam Lynch ("Black Beauty"), Rupert Young ("Przygody Merlina"), Claudia Jessie ("Targowisko próżności"), Adjoa Andoh ("Wiedźmin"), Ruth Gemmell ("Miłośc kibica") i Polly Walker ("Rzym").

2. Sex / Life

"Sex / Life" to historia matki dwójki dzieci i gospodyni domowej, która podróżuje wspomnieniami do czasów swojej frywolnej młodości. Billie Connelly (Sarah Shani) tęskni za szybkim stylem życia, jaki dawał jej związek ze swoim byłym chłopakiem Bradem (Adam Demos).

Serial Netfliksa podchodzi do seksu bez zbędnej pruderii. Już w pierwszym odcinku widzimy, jak wygląda pierwsze spotkanie Billie z Bradem. Oboje poznają się na imprezie w klubie. Później przenoszą się do mieszkania mężczyzny, gdzie na dachu z basenem zaczynają się kochać. Brad chowa głowę między nogami Billie, a ta wydaje dźwięki rozkoszy.

Produkcja stworzona przez Stacy Rukeyser dla Netfliksa otrzyma niebawem drugi sezon. Warto nadmienić, że inspiracją do powstania tytułu była powieść "44 rozdziały o 4 mężczyznach" autostwa BB Easton.

3. Fleabag

"Fleabag" to serial komediowy przedstawiający losy trzydziestoparolatki, która po życiowej tragedii przenosi się do Londynu. Tam przeżywa zarówno wzloty, jak i upadki. Przelotny seks i krótkotrwałe związki są dla niej odskocznią od codziennych problemów.

Z początku seks dla tytułowej Fleabag nie jest przyjemnością samą w sobie. To sposób na odreagowanie. Dopiero gdy kobieta poznaje seksownego księdza, odkrywa, że w łóżku może stracić nad sobą kontrolę.

Bohaterka przez całe dwa sezony serialu, który obejrzymy na platformie Amazon Prime Video, przełamuje czwartą ścianę – robi to także podczas seksu. W miłosnej scenie z duchownym skupia się wyłącznie na osiągnięciu orgazmu i zapomina o tym, by rzucić w kierunku widza jakiś soczysty żart. Wspomnijmy, że na 71. ceremonii rozdania nagród Emmy Awards (w 2019 roku) "Fleabag" zgarnął statuetki w aż 6 kategoriach, w tym m.in. za najlepszy serial komediowy oraz najlepszą pierwszoplanową aktorkę w serialu komediowym (Pheobe Waller-Bridge).

4. Outlander

Fabuła "Outlandera" w pierwszych sezonach zabiera nas do XVIII-wiecznej Szkocji, a później do Ameryki Północnej. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy po zakończeniu II wojny światowej zamężna pielęgniarka, Claire Randall, znajduje krąg druidzki w Inverness (mieście nieopodal jeziora Loch Ness) i przenosi się z 1945 do 1743 roku. Po cofnięciu się w czasie kobieta poznaje rudowłosego wojownika w kilcie, Jamiego Frasera.

10. odcinek pierwszego sezonu rozpoczyna się od razu od sceny porannego seksu. W pierwszej chwili możemy pomyśleć, że Claire ma senne fantazje, lecz później okazuje się, że Jaimie zaspokaja ją oralnie. Kiedy ktoś puka do drzwi ich sypialni, żadne z nich nie reaguje. Scena kończy się dzikim orgazmem brunetki. W produkcji dostępnej na Netfliksie wystąpili m.in. Caitriona Balfe ("Belfast"), Sam Heughan ("Szpieg, który mnie rzucił"), Tobias Menzies ("The Crown") i Graham McTavish ("Ród smoka").

5. Orange is the New Black

"Orange is the New Black" opowiada historię Piper, która przez burzliwą przeszłość trafia do więzienia dla kobiet. Jej losy splatają się z losami innych więźniarek.

Komediodramat jest wypełniony po brzegi scenami seksu, w którym kobiety dochodzą. Ciężko spośród nich wybrać jedną najlepszą, ponieważ - umówmy się - większość z nich zasługuje na wyróżnienie. Od seksu Soso i Poussey w kabinie toaletowej, po czułe pieszczoty Piper i jej dziewczyny Alex.