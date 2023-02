Potrzebujemy twojego głosu! Portal naTemat i Flying Bisons z nominacją do Mobile Trends Awards

Alan Wysocki

B yło ciężko, ale było warto! naTemat i agencja Flying Bisons otrzymały nominację do Mobile Trends Awards za rewolucyjny redesign naszego portalu. Teraz to między innymi od was zależy, czy nasza ciężka praca zostanie wyróżniona nagrodą w kategorii Mobile Web!