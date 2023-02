Liderzy Konfederacji wymownie zareagowali na rozłam. Zapowiedzieli "nowe otwarcie"

W szeregach Konfederacji doszło w ostatnich dniach do kadrowego trzęsienia ziemi. Odeszli Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza. Jak liderzy ugrupowania zareagowali na ten rozłam? Jest już zapowiedź "nowego otwarcia".

Co dalej z Konfederacją? Doszło do poważnego politycznego rozłamu, do którego oficjalnie odnieśli się liderzy

Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen ujawnili kulisy odejścia Artura Dziambora, Dobromira Sośnierza i Jakuba Kuleszy

Po odejściu Wolnościowców Konfederację tworzą teraz: Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN), Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej.

Poseł Artur Dziambor został usunięty przez sąd partyjny. Później Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza ogłosili opuszczenie szeregów Konfederacji. Dziambor już zapowiedział utworzenie list i samodzielny start jego formacji w wyborach parlamentarnych.

– Moje wypowiedzi mają działać na szkodę Konfederacji. Ja Konfederację reprezentowałem od wielu lat i starałem się to robić jak najlepiej. Wypowiedzi innych liderów nie podlegają dyskusji – zauważał Dziambor.

Reakcja na rozłam w Konfederacji

Po tej rewolucji kadrowej głos zabrał Krzysztof Bosak, który zdradził trochę szczegółów związanych z odejściem posłów. Jak powiedział dla PAP, doszło do tego "w ramach klasycznego ambicjonalnego sporu". Jego zdaniem politycy, którzy odeszli, nie mogli pogodzić się z tym, że Sławomir Mentzen (Prezes Nowej Nadziei) stał się jednym z liderów.

– Nie chcieli zaakceptować tego, żeby przesunąć się czy to z pierwszych miejsc na miejsca troszeczkę dalsze, czy do innych okręgów wyborczych i z tych przyczyn zdecydowali się odejść – tłumaczył Bosak. Jak dodał, zabrakło "ofensywnego, drużynowego myślenia". Padło też kluczowe hasło: "Porządkujemy szeregi, szykujemy się do kampanii wyborczej".

Mentzen, który także rozmawiał z PAP, nie widzi większego problemu w odejściu Wolnościowców. – Uważam, że zwiększy to zwartość i gotowość do ciężkiej kampanii po stronie Konfederacji – oceniał. Dalej stwierdził: "Gdyby próbowali się dogadać, to bez problemu byśmy się dogadali", a wysunięte propozycje kompromisów miały zostać odrzucone.

Jeśli chodzi o przyszłość Konfederacji, Mentzen pokusił się też o ważną deklarację. Sobotnia konwencja ma być "nowym otwarciem". – Ruszamy do ciężkiej pracy – zapowiedział w nawiązaniu do rozpoczęcia kampanii wyborczej.

Wolnościowcy opuszczają Konfederację

Jak niedawno informowaliśmy, w styczniu w Konfederacji odbywały się prawybory. Trwała wówczas m.in. walka o pierwsze miejsca na listach wyborczych, a niektórzy członkowie partii czuli się oszukani i rozważali odejście. – Jesteśmy skłóceni bardziej niż ziobryści z PiS – mówił jeden z polityków w rozmowie z Onetem.

Jak opisywał portal, wszystko przez trwające w partii prawybory i przez to, że "jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy posłowie Konfederacji byli pewni, że w przyszłych wyborach parlamentarnych będą startować z pierwszych miejsc na listach". Początkowo wybory były zapowiadane jako "kompromisowa próba zażegnania sporu" w partii. Jednak w rzeczywistości miały go zaogniać.