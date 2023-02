Będzie spotkanie Kaczyński-Biden? Rzecznik PiS zabrał głos w tej sprawie

Jarosław Kaczyński i Joe Biden spotkają się w Polsce podczas wizyty prezydenta USA? Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości nabrał wody w usta. Wiadomo jednak, że jeszcze w ubiegłym roku prezes partii miał zabiegać o spotkanie z głową amerykańskiego państwa. Wówczas Waszyngton zdystansował się do byłego wicepremiera.

Biały Dom oficjalnie potwierdził, że w dniach 20-22 lutego prezydent USA odwiedzi Polskę i spotka się z Andrzejem Dudą oraz nadwiślańskimi politykami

Czy dojdzie do rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim? – Nie wszystkie punkty zostały jeszcze ustalona. Wciąż czekamy na informacje – uciął Rafał Bochenek

W tym tygodniu nieoficjalnie podano, że Joe Biden ma zamiar spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim

Dziennikarz Wirtualnej Polski zapytał rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka o to, czy Joe Biden spotka się tylko z Andrzejem Dudą, czy są przewidziane także rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim lub Mateuszem Morawieckim.

Polityk udzielił dość wymijającej odpowiedzi. – To wszystko jest oczywiście w fazie ustaleń, ale to dobrze, że prezydent Biden po raz drugi w ciągu roku przyjeżdża do Polski. To bardzo ważny sojusznik dla naszego kraju – powiedział.

– Bardzo dobrze, że przyjedzie na flankę wschodnią potwierdzić naszą współpracę i solidarność całego NATO. Na pewno będzie chciał podziękować rządowi za dobrą współpracę – dodał.

Dopytywany o spotkanie prezydenta USA z Jarosławem Kaczyńskim Bochenek brnął w zaparte. – Myślę, że to będzie okazja do kolejnych deklaracji współpracy dyplomatycznej, politycznej i militarnej. Deklaracji ws. wzmacniania naszej obronności... – kontynuował.

W końcu prowadzący zapytał, czy Jarosław Kaczyński będzie przynajmniej obecny podczas oficjalnego wystąpienia Bidena. Tu także padła niejasna deklaracja.

– Planujemy kalendarz na kolejny tydzień. Zobaczymy, jak w ogóle będzie przebiegała ta wizyta, bo nie wszystkie punkty zostały jeszcze ustalona. Wciąż czekamy na informacje od ambasady amerykańskiej – odparł Bochenek.

Przypomnijmy, że podczas ostatniej wizyty w Polsce Joe Biden nie odbył spotkania ani rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Zamiast tego rozmawiał z Andrzejem Dudą i Mateuszem Morawieckim.

Jeszcze wtedy media informowały, że prezes Prawa i Sprawiedliwości miał zabiegać o możliwość spotkania, jednak Waszyngton miał zdystansować się od polityka.

Nie tylko Joe Biden przyleci do Polski

Jak pisaliśmy w naTemat, głównym elementem wizyty Bidena w Polsce będzie przede wszystkim rozmowa z Andrzejem Dudą. Polski prezydent od razu zaznaczył, że do spotkania dojdzie na jego zaproszenie.

– Prezydent USA spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o naszych zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO – powiedziała rzeczniczka Bidena Karine Jean-Pierre. Duda zaprosił do Warszawy nie tylko głowę USA. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu (po 19 lutego) do Polski przyleci także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Prezydent zdradził, czego będą dotyczyć rozmowy.

– Traktujemy poważnie kwestie naszego bezpieczeństwa oraz to, co możemy zaoferować naszym sojusznikom. Jednak oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa dla wschodniej flanki sojuszu – ogłosił.