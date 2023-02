Matka miała podtapiać 9-miesięczną córeczkę. "Jej stan jest bardzo ciężki, wręcz krytyczny"

9-miesięczna dziewczynka od trzech dni walczy o życie w katowickim szpitalu. Prokuratura oskarżyła jej 31-letnią matkę o "spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Właśnie podano najnowsze informacje o stanie dziecka. Lekarze cały czas prowadzą walkę o życie dziewczynki.

Śląsk. Matka zaczęła topić 9-miesięczną córeczkę. "Stan bardzo ciężki, wręcz krytyczny". Fot. Marek / Berezowski / Reporter / East News

31-letnia kobieta wezwała pogotowie do swojego dziecka. 9-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w stanie krytycznym

Matka przyznała się, że to ona doprowadziła do dramatycznej sytuacji. Prokuratura już przedstawiła jej zarzuty

Z najnowszych informacji wynika, że stan dziewczynki cały czas jest krytyczny

Matka zaczęła topić własne dziecko. "Stan wręcz krytyczny"

O sprawie donosi TVN24. Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Tworóg na Śląsku. 14 lutego 31-letnia kobieta sama wezwała pogotowie do swojej 9-miesięcznej córeczki. Sytuacja była na tyle krytyczna, że na miejscu stawiło się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Charakter obrażeń dziecka wskazywał na podtopienie. Poszkodowana została pilnie przetransportowana do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Od razu zabrano ją na oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

17 lutego rzecznik GCZD Wojciech Gomułka przekazał najnowsze informacje o stanie zdrowia dziewczynki. – Od początku stan zdrowia dziecka był bardzo ciężki, wręcz krytyczny i tak jest niestety w dalszym ciągu – powiedział.

"Lekarze cały czas prowadzą walkę o życie dziecka"

– Przebywa na oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Charakter obrażeń, które odniosła, może wskazywać na podtopienie. Nasi lekarze cały czas prowadzą walkę o życie dziecka – dodał.

Chwilę po przetransportowaniu dziewczynki do szpitala o sprawie została powiadomiona także policja i prokuratura. Okazuje się bowiem, że to właśnie matka skrzywdziła dziecko. Kobieta usłyszała zarzuty, a także przyznała się do winy. Odmówiła jednak składania wyjaśnień.

Obecnie służby zabezpieczają materiał dowody, gromadzą zeznania świadków. Przeprowadzono także oględziny mieszkania z udziałem prokuratura. Śledczy nie wykluczają także zmiany kwalifikacji czynu.