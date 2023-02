Netflix skasował jeden ze swoich najlepszych seriali. Nie był wystarczająco popularny

Bartosz Godziński

"Mindhunter" to jeden z najlepszych seriali Netfliksa, który niestety nie doczeka się kontynuacji. Wydawało się, że na 3. sezon czeka mnóstwo osób i to szybko skłoni producentów do nakręcenia nowych odcinków. Okazuje się, że serial tworzony m.in. przez Davida Finchera przyciągnął zbyt mało widzów, by Netflix dał zielone światło (i zielone banknoty) na kolejną serię.